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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 2121,2 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 2121,2 рубля за тонну - 18.10.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 2121,2 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 23 по 29 октября вырастет до 2121,2 рублей за тонну, на ячмень - снизится до 389,7 рубля, на кукурузу - до... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:24+0300

2024-10-18T17:24+0300

2024-10-18T17:24+0300

экономика

россия

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пшеница

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 23 по 29 октября вырастет до 2121,2 рублей за тонну, на ячмень - снизится до 389,7 рубля, на кукурузу - до 2671,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 217,4 доллара за тонну, на ячмень - 180,2 доллара, на кукурузу - при цене 213,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 октября, составляет 1872 рубля за тонну, на кукурузу - 2827,2 рубля, на вывоз ячменя - 392,8 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.

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россия, минсельхоз рф, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы