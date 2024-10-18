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Эксперты назвали 5 направлений, куда поехать на Новый год и сэкономить

Эксперты назвали 5 направлений, куда поехать на Новый год и сэкономить - 18.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали 5 направлений, куда поехать на Новый год и сэкономить

Поездки на новогодние выходные уже можно планировать: билеты на поезда доступны, а в отелях еще есть свободные номера, окунуться в праздничную атмосферу можно в | 18.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Поездки на новогодние выходные уже можно планировать: билеты на поезда доступны, а в отелях еще есть свободные номера, окунуться в праздничную атмосферу можно в Карелии, Костроме, Кирове, Вологде и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Путешествий". Первое новогоднее направление - Карелия. Она предлагает гостям уникальную возможность встретиться с двумя Дедами Морозами. "В поселке Чална, недалеко от Петрозаводска, располагается резиденция Талвиукко - карельского Деда Мороза. Здесь можно окунуться в зимнюю сказку, покатавшись на санях с хаски, погуляв по оленьей ферме и пообщавшись с самим Морозом. Другой Дед Мороз - Паккайне, известный местным жителям как "Морозко", живет в городе Олонец. Его резиденция - место проведения ярких фестивалей, праздничных ярмарок и музыкальных шоу", - рассказали в сервисе. Особой популярностью среди туристов в Карелии пользуется парк "Рускеала", привлекательный как летом, так и зимой. В преддверии Нового года парк предлагает разнообразные зимние развлечения: катание на санках, ватрушках и ледянках. Как отметили в "Яндекс Путешествиях", билет на поезд Москва-Петрозаводск можно купить сейчас на 29 декабря от 2 750 рублей. Путь займет около 14 часов. До горного парка "Рускеала" из Москвы получится добраться за 16 часов, цена билета - от 6 400 рублей. Второе направление - Кострома, где на новогодних праздниках можно прогуляться по живописной русской деревне XIX века с аутентичной атмосферой и полюбоваться на другие достопримечательности. "Отличным вариантом будет отправиться в гастрономический тур, Кострома славится своими изысканными сырами и сладостями", - считают в сервисе. Там отметили, что в городе расположена резиденция Снегурочки, где гостей ждет увлекательное путешествие по музею елок, ледяные скульптуры и красочные представления в кукольном театре. Любителей активного отдыха ждет горнолыжный центр Миловка в окрестностях Плеса. По данным "Яндекс Путешествий", билет на поезд из Москвы до Костромы получится купить по цене всего от 1 000 рублей. Путь займет от четырех до пяти с половиной часов. В этом году Киров получил статус "Новогодней столицы России" с 2024 на 2025 год. Это город с богатой историей, родина знаменитой дымковской игрушки и вятского кваса. "Небольшой исторический центр Кирова делает его идеальным для пеших прогулок. За один день здесь можно посетить все ключевые достопримечательности и музеи города", - подметили эксперты. Они добавили, что с наступлением зимы в Кирове планируется открытие Вятской ярмарки. В центре города на Театральной площади установят елку, которая станет эпицентром зимних гуляний. В Кирове есть и собственный зимний волшебник. Вятского Деда Мороза зовут Мороз Афанасьевич. Он живет прямо в центре города, в детском парке Аполло. По данным сервиса, железнодорожный билет Москва-Киров на 29 декабря можно купить по цене от 2 800 рублей. Путь займет от 12 до 17 часов. К НАСТОЯЩЕМУ ДЕДУ МОРОЗУ И НА ЯРМАРКУ "Вологда - очаровательный город, хранящий дух Русского Севера. Здесь стоит пройтись по украшенным улочкам и посетить рождественскую ярмарку, которая традиционно проходит на Кремлевской площади. Спрятаться от морозов можно в местных музеях, которые не оставят равнодушными желающих узнать секреты традиционных вологодских ремесел. Например, можно сходить в Музей кружева. Это настоящая сокровищница, где представлены работы мастериц не только из Вологды, но и из других городов мира", - рассказали в "Яндекс Путешествиях". Вологодская область считается самым новогодним регионом, ведь там находится резиденция главного Деда Мороза страны. "В декабре Великий Устюг превращается в волшебную столицу Нового года. Туристы со всей страны спешат в резиденцию Деда Мороза, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу. Здесь проводятся шоу-программы, мастер-классы, интерактивные концерты и работают аттракционы", - рассказали в сервисе. Там уточнили, что путь на поезде из Москвы до Вологды займет в среднем от шести с половиной часов. Цена билета - от 1 200 рублей. До Великого Устюга из Вологды ходят рейсовые автобусы, путь займет около шести часов. Пятое направление - зимний Нижний Новгород. "К празднику город преображается. Особая атмосфера царит в районе Нижегородской ярмарки на берегу Оки. Ярмарочную площадь украшают к Новому году. Здесь можно покататься на коньках, пройти ледовый лабиринт, посетить праздничную ярмарку и резиденцию Деда Мороза и покататься на карусели", - советуют эксперты. Они отмечают, что парк "Швейцария", один из самых больших и красивых парков Нижнего Новгорода, зимой не менее привлекателен, чем летом. Здесь можно покататься на лыжах, коньках, ватрушках, совершить конную прогулку - в парке есть все необходимое для зимнего отдыха. В "Яндекс Путешествиях" рассказали, что до Нижнего Новгорода из Москвы ходят скоростные поезда, путь займет около четырех часов. Цена билета - от 1 300 рублей.

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туризм, яндекс путешествия, новый год