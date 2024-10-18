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Путин рассказал о переключении транспортных потоков - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал о переключении транспортных потоков
Путин рассказал о переключении транспортных потоков - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о переключении транспортных потоков
Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных иностранных партнеров, заявил в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:27+0300
2024-10-18T12:31+0300
экономика
россия
владимир путин
торговля
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных иностранных партнеров, заявил в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства Владимир Путин."Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнёров", - отметил президент.По словам Путина, переход происходит преимущественно на Северный морской путь и международный транспортный коридор "Сервер-Юг". Эти проекты призваны обеспечить короткие торговые маршруты и соединить важные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками.Путин добавил, что в России реализуется масштабный план развития Северного морского пути (СМП). В рамках этого плана увеличивается ледокольный флот, модернизируются спутниковые группировки и строятся новые объекты береговой инфраструктуры. Кроме того, уже начаты каботажные рейсы для тестирования маршрутов. Планируется также строительство новых топливных терминалов и центров навигационной безопасности.
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россия, владимир путин, торговля
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, торговля
12:27 18.10.2024 (обновлено: 12:31 18.10.2024)
 
Путин рассказал о переключении транспортных потоков

Путин: Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных партнеров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных иностранных партнеров, заявил в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства Владимир Путин.
"Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнёров", - отметил президент.
По словам Путина, переход происходит преимущественно на Северный морской путь и международный транспортный коридор "Сервер-Юг". Эти проекты призваны обеспечить короткие торговые маршруты и соединить важные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками.
Путин добавил, что в России реализуется масштабный план развития Северного морского пути (СМП). В рамках этого плана увеличивается ледокольный флот, модернизируются спутниковые группировки и строятся новые объекты береговой инфраструктуры. Кроме того, уже начаты каботажные рейсы для тестирования маршрутов. Планируется также строительство новых топливных терминалов и центров навигационной безопасности.
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