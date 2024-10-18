https://1prime.ru/20241018/putin-852251585.html

Путин рассказал о переключении транспортных потоков

Путин рассказал о переключении транспортных потоков - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о переключении транспортных потоков

Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных иностранных партнеров, заявил в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:27+0300

2024-10-18T12:27+0300

2024-10-18T12:31+0300

экономика

россия

владимир путин

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/12/852250689_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_92db8880b7d4de547f25d7fe4c9fe8fb.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных иностранных партнеров, заявил в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства Владимир Путин."Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнёров", - отметил президент.По словам Путина, переход происходит преимущественно на Северный морской путь и международный транспортный коридор "Сервер-Юг". Эти проекты призваны обеспечить короткие торговые маршруты и соединить важные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками.Путин добавил, что в России реализуется масштабный план развития Северного морского пути (СМП). В рамках этого плана увеличивается ледокольный флот, модернизируются спутниковые группировки и строятся новые объекты береговой инфраструктуры. Кроме того, уже начаты каботажные рейсы для тестирования маршрутов. Планируется также строительство новых топливных терминалов и центров навигационной безопасности.

https://1prime.ru/20241018/briks-852250847.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, торговля