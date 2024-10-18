https://1prime.ru/20241018/putin-852259086.html
Путин назвал самую главную примету нынешнего времени
Путин назвал самую главную примету нынешнего времени - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал самую главную примету нынешнего времени
Формирование новых центров развития в мире является главной приметой нынешнего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:19+0300
2024-10-18T16:19+0300
2024-10-18T16:26+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Формирование новых центров развития в мире является главной приметой нынешнего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Путина, "самая главная примета – это формирование новых центров развития". "Вот это самая главная примета", — заявил российский лидер, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они предоставляют БРИКС.Путин также отметил, что мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой.
https://1prime.ru/20241018/briks-852258774.html
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россия, владимир путин, брикс, развитие
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, развитие
Путин назвал самую главную примету нынешнего времени
Путин: создание новых центров развития в мире является приметой этого времени
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Формирование новых центров развития в мире является главной приметой нынешнего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По словам Путина, "самая главная примета – это формирование новых центров развития".
"Вот это самая главная примета", — заявил российский лидер, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они предоставляют БРИКС.
Путин также отметил, что мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой.
Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС