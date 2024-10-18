https://1prime.ru/20241018/putin-852259086.html

Путин назвал самую главную примету нынешнего времени

Путин назвал самую главную примету нынешнего времени - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал самую главную примету нынешнего времени

Формирование новых центров развития в мире является главной приметой нынешнего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T16:19+0300

2024-10-18T16:19+0300

2024-10-18T16:26+0300

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Формирование новых центров развития в мире является главной приметой нынешнего времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Путина, "самая главная примета – это формирование новых центров развития". "Вот это самая главная примета", — заявил российский лидер, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они предоставляют БРИКС.Путин также отметил, что мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой.

https://1prime.ru/20241018/briks-852258774.html

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россия, владимир путин, брикс, развитие