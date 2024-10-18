https://1prime.ru/20241018/putin-852260153.html
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Китая
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Китая - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Китая
Двусторонние отношения Москвы и Пекина являются уникальными и доверительными, заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:32+0300
2024-10-18T16:32+0300
2024-10-18T16:33+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Двусторонние отношения Москвы и Пекина являются уникальными и доверительными, заявил президент России Владимир Путин."У нас с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они очень доверительные и объемные", - отметил российский лидер.Торгово-экономические связи между двумя странами также растут быстрыми темпами, и общий товарооборот между ними составляет около 240 миллиардов долларов по китайской статистике. Путин отметил, что российско-китайское взаимодействие является ключевым фактором стабильности в мире и подчеркнул, что отношения строятся на равноправной основе с учетом интересов друг друга.Ко всему прочему, российская сторона заняла четвертое место по доле в торговом обороте Китая, добавил российский лидер.Встреча президента России с представителями СМИ стран-членов БРИКС проходит сегодня, где обсуждаются разные вопросы, в том числе взаимодействие России с Китаем. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, представляет Россию на встрече.
https://1prime.ru/20240925/kitay-851786702.html
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россия, китай
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Китая
Путин: у России и Китая сложились уникальные доверительные отношения
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Двусторонние отношения Москвы и Пекина являются уникальными и доверительными, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они очень доверительные и объемные", - отметил российский лидер.
Торгово-экономические связи между двумя странами также растут быстрыми темпами, и общий товарооборот между ними составляет около 240 миллиардов долларов по китайской статистике. Путин отметил, что российско-китайское взаимодействие является ключевым фактором стабильности в мире и подчеркнул, что отношения строятся на равноправной основе с учетом интересов друг друга.
Ко всему прочему, российская сторона заняла четвертое место по доле в торговом обороте Китая, добавил российский лидер.
Встреча президента России с представителями СМИ стран-членов БРИКС проходит сегодня, где обсуждаются разные вопросы, в том числе взаимодействие России с Китаем. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, представляет Россию на встрече.
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