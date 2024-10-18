https://1prime.ru/20241018/putin-852260444.html

Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин

Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ

Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин

Энергетические ресурсы в России "просто безграничны". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T16:37+0300

2024-10-18T16:37+0300

2024-10-18T16:45+0300

энергетика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетические ресурсы в России "просто безграничны". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник - Россия", - отметил глава государства.По словам Путина, Россия и Китай имеют общую границу и отношения между ними не подвержены колебаниям в политике.Встреча Путина с руководителями СМИ стран-членов БРИКС проходит в Москве, Россию на ней представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

https://1prime.ru/20241018/putin-852259086.html

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россия, владимир путин