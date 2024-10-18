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Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин
Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин
Энергетические ресурсы в России "просто безграничны". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:37+0300
2024-10-18T16:45+0300
энергетика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетические ресурсы в России "просто безграничны". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник - Россия", - отметил глава государства.По словам Путина, Россия и Китай имеют общую границу и отношения между ними не подвержены колебаниям в политике.Встреча Путина с руководителями СМИ стран-членов БРИКС проходит в Москве, Россию на ней представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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россия, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:37 18.10.2024 (обновлено: 16:45 18.10.2024)
 
Энергоресурсы России безграничны, заявил Путин

Путин: энергоресурсы России безграничны

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетические ресурсы в России "просто безграничны". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
"Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник - Россия", - отметил глава государства.
По словам Путина, Россия и Китай имеют общую границу и отношения между ними не подвержены колебаниям в политике.
Встреча Путина с руководителями СМИ стран-членов БРИКС проходит в Москве, Россию на ней представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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