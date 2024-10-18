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"Опоздали лет на 15". Путин высказался о санкциях США против Китая
"Опоздали лет на 15". Путин высказался о санкциях США против Китая - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Опоздали лет на 15". Путин высказался о санкциях США против Китая
США опоздали со своими санкциями против Китая на 15 лет и не смогут остановить развитие страны, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:44+0300
2024-10-18T16:44+0300
2024-10-18T16:44+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. США опоздали со своими санкциями против Китая на 15 лет и не смогут остановить развитие страны, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.По словам Путина, Вашингтон вводит одну санкцию за другой против Пекина, что контрпродуктивно."Но знаете, я хочу вам сказать, что Соединенные Штаты опоздали с этим лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать. Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов", - отметил российский лидер.Президент добавил, что США также втягивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не учитывая их мнения.
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россия, сша, китай, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Владимир Путин
"Опоздали лет на 15". Путин высказался о санкциях США против Китая
Путин: США опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. США опоздали со своими санкциями против Китая на 15 лет и не смогут остановить развитие страны, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
По словам Путина, Вашингтон вводит одну санкцию за другой против Пекина, что контрпродуктивно.
"Но знаете, я хочу вам сказать, что Соединенные Штаты опоздали с этим лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать. Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов", - отметил российский лидер.
Президент добавил, что США также втягивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не учитывая их мнения.
Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС