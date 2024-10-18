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Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах
Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах
США своими действиями ограничивают использование доллара в качестве расчетной валюты, и это приводит к снижению его доли в мировых расчетах и резервах. Об этом... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:59+0300
2024-10-18T16:59+0300
россия
сша
владимир путин
доллар
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. США своими действиями ограничивают использование доллара в качестве расчетной валюты, и это приводит к снижению его доли в мировых расчетах и резервах. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Соединенным Штатам надо задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе. Весь мир задумался о том, стоит ли использовать доллар", - заметил глава государства.Путин выразил свою озабоченность на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, где он отметил, что весь мир задумывается о необходимости использования доллара, если США по политическим причинам его ограничивают.Он также отметил, что доля доллара как в расчетах, так и в резервах медленно, но уверенно сокращается, включая даже традиционных союзников США. Путин призвал Соединенные Штаты задуматься о последствиях своих действий.
https://1prime.ru/20241004/dollar-851965464.html
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россия, сша, владимир путин, доллар
РОССИЯ, США, Владимир Путин, доллар
16:59 18.10.2024
 
Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах

Путин: США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы

© POOL | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. США своими действиями ограничивают использование доллара в качестве расчетной валюты, и это приводит к снижению его доли в мировых расчетах и резервах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Соединенным Штатам надо задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе. Весь мир задумался о том, стоит ли использовать доллар", - заметил глава государства.
Путин выразил свою озабоченность на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, где он отметил, что весь мир задумывается о необходимости использования доллара, если США по политическим причинам его ограничивают.
Он также отметил, что доля доллара как в расчетах, так и в резервах медленно, но уверенно сокращается, включая даже традиционных союзников США. Путин призвал Соединенные Штаты задуматься о последствиях своих действий.
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