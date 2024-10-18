https://1prime.ru/20241018/putin-852261436.html

Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах

Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах

США своими действиями ограничивают использование доллара в качестве расчетной валюты, и это приводит к снижению его доли в мировых расчетах и резервах. Об этом... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T16:59+0300

2024-10-18T16:59+0300

2024-10-18T16:59+0300

россия

сша

владимир путин

доллар

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. США своими действиями ограничивают использование доллара в качестве расчетной валюты, и это приводит к снижению его доли в мировых расчетах и резервах. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Соединенным Штатам надо задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе. Весь мир задумался о том, стоит ли использовать доллар", - заметил глава государства.Путин выразил свою озабоченность на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, где он отметил, что весь мир задумывается о необходимости использования доллара, если США по политическим причинам его ограничивают.Он также отметил, что доля доллара как в расчетах, так и в резервах медленно, но уверенно сокращается, включая даже традиционных союзников США. Путин призвал Соединенные Штаты задуматься о последствиях своих действий.

https://1prime.ru/20241004/dollar-851965464.html

сша

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россия, сша, владимир путин, доллар