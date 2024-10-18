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Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:23+0300
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экономика
россия
брикс
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом", - отметил президент.Путин подчеркнул, что общая экономическая ситуация в еврозоне является тревожной. В контексте этих проблем, стабильные торговые отношения с БРИКС могут быть выгодными для нее.Встреча проходит в пятницу, где Россию представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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россия, брикс
Экономика, РОССИЯ, БРИКС
17:23 18.10.2024
 
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Путин: еврозона балансирует на грани рецессии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
"Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что общая экономическая ситуация в еврозоне является тревожной. В контексте этих проблем, стабильные торговые отношения с БРИКС могут быть выгодными для нее.
Встреча проходит в пятницу, где Россию представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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