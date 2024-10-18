https://1prime.ru/20241018/putin-852262222.html
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:23+0300
2024-10-18T17:23+0300
2024-10-18T17:23+0300
экономика
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом", - отметил президент.Путин подчеркнул, что общая экономическая ситуация в еврозоне является тревожной. В контексте этих проблем, стабильные торговые отношения с БРИКС могут быть выгодными для нее.Встреча проходит в пятницу, где Россию представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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россия, брикс
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Путин: еврозона балансирует на грани рецессии
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
"Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что общая экономическая ситуация в еврозоне является тревожной. В контексте этих проблем, стабильные торговые отношения с БРИКС могут быть выгодными для нее.
Встреча проходит в пятницу, где Россию представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Аналитики предсказали снижение профицита торгового баланса еврозоны в июле