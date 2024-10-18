https://1prime.ru/20241018/putin-852262222.html

Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ

Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:23+0300

2024-10-18T17:23+0300

2024-10-18T17:23+0300

экономика

россия

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/12/852261617_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c2197c9a071ca1f1a9f9cc300bbde7db.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Еврозона находится на грани рецессии, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом", - отметил президент.Путин подчеркнул, что общая экономическая ситуация в еврозоне является тревожной. В контексте этих проблем, стабильные торговые отношения с БРИКС могут быть выгодными для нее.Встреча проходит в пятницу, где Россию представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

https://1prime.ru/20240916/profitsit-851587529.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс