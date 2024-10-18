https://1prime.ru/20241018/putin-852263641.html
Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с КНР, заявил Путин
Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с КНР, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с КНР, заявил Путин
Москва будет развивать энергосотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:55+0300
2024-10-18T17:55+0300
2024-10-18T18:10+0300
энергетика
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сотрудничество
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Москва будет развивать энергосотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Путина, сейчас ведется активная работа в сфере энергетики и это хорошо известно. "Это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием двух блоков атомных электростанций в Китае. Мы поставляем огромное количество и нефти, и газа — и будем расширять это сотрудничество", — сказал российский лидер.Путин добавил, что Москва и Пекин расширяют партнерство в области сельского хозяйства и выразил благодарность "нашим китайским друзьям за то, что они там, где, естественно, соответствует интересам Китая, приоткрывают территории, в том числе для поставок товаров сельхозпроизводства". Он также указал, что одно из важнейших направлений — это высокотехнологическое сотрудничество в области искусственного интеллекта, биотехнологии, генетики и космоса
https://1prime.ru/20241018/putin-852260784.html
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россия, китай, мировая энергетика, сотрудничество
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, мировая энергетика, сотрудничество
Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с КНР, заявил Путин
Путин: Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Москва будет развивать энергосотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По словам Путина, сейчас ведется активная работа в сфере энергетики и это хорошо известно.
"Это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием двух блоков атомных электростанций в Китае. Мы поставляем огромное количество и нефти, и газа — и будем расширять это сотрудничество", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что Москва и Пекин расширяют партнерство в области сельского хозяйства и выразил благодарность "нашим китайским друзьям за то, что они там, где, естественно, соответствует интересам Китая, приоткрывают территории, в том числе для поставок товаров сельхозпроизводства".
Он также указал, что одно из важнейших направлений — это высокотехнологическое сотрудничество в области искусственного интеллекта, биотехнологии, генетики и космоса
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