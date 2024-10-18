https://1prime.ru/20241018/rasshirenie-852254265.html

В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины

В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ

В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины

Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия,... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T14:22+0300

2024-10-18T14:22+0300

2024-10-18T14:24+0300

политика

фрг

владимир зеленский

ядерное оружие

нато

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БЕРЛИН, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия, рассказал официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. Ранее Зеленский призывал западных союзников ускорить процесс принятия страны в Североатлантический альянс. В ином же случае, по словам киевского главы, Украина будет вынуждена разработать свое ядерное оружие для ударов по России."Правительство Германии, как и прежде, привержено сокращению ядерного оружия и его дальнейшего распространения", – заявил Бюхнер в рамках брифинга кабмина по украинскому вопросу. Он также отказался от критики или иных комментариев заявлений Зеленского.

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фрг, владимир зеленский, ядерное оружие, нато