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В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины
В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ
В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины
Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:22+0300
2024-10-18T14:22+0300
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политика
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владимир зеленский
ядерное оружие
нато
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БЕРЛИН, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия, рассказал официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. Ранее Зеленский призывал западных союзников ускорить процесс принятия страны в Североатлантический альянс. В ином же случае, по словам киевского главы, Украина будет вынуждена разработать свое ядерное оружие для ударов по России."Правительство Германии, как и прежде, привержено сокращению ядерного оружия и его дальнейшего распространения", – заявил Бюхнер в рамках брифинга кабмина по украинскому вопросу. Он также отказался от критики или иных комментариев заявлений Зеленского.
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Политика, ФРГ, Владимир Зеленский, ядерное оружие, НАТО
В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины
Кабмин ФРГ на слова Зеленского о ядерном оружии указал на договор о нераспространении ЯО
БЕРЛИН, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия, рассказал официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
Ранее Зеленский призывал западных союзников ускорить процесс принятия страны в Североатлантический альянс. В ином же случае, по словам киевского главы, Украина будет вынуждена разработать свое ядерное оружие для ударов по России.
"Правительство Германии, как и прежде, привержено сокращению ядерного оружия и его дальнейшего распространения", – заявил Бюхнер в рамках брифинга кабмина по украинскому вопросу. Он также отказался от критики или иных комментариев заявлений Зеленского.
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