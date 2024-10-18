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В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины
В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ
В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины
Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:22+0300
2024-10-18T14:24+0300
политика
фрг
владимир зеленский
ядерное оружие
нато
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БЕРЛИН, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия, рассказал официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. Ранее Зеленский призывал западных союзников ускорить процесс принятия страны в Североатлантический альянс. В ином же случае, по словам киевского главы, Украина будет вынуждена разработать свое ядерное оружие для ударов по России."Правительство Германии, как и прежде, привержено сокращению ядерного оружия и его дальнейшего распространения", – заявил Бюхнер в рамках брифинга кабмина по украинскому вопросу. Он также отказался от критики или иных комментариев заявлений Зеленского.
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фрг, владимир зеленский, ядерное оружие, нато
Политика, ФРГ, Владимир Зеленский, ядерное оружие, НАТО
14:22 18.10.2024 (обновлено: 14:24 18.10.2024)
 
В ФРГ категорично ответили на перспективы ядерного расширения Украины

Кабмин ФРГ на слова Зеленского о ядерном оружии указал на договор о нераспространении ЯО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ прерывает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о создании ядерного оружия указанием на договор о нераспространении атомного оружия, рассказал официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
Ранее Зеленский призывал западных союзников ускорить процесс принятия страны в Североатлантический альянс. В ином же случае, по словам киевского главы, Украина будет вынуждена разработать свое ядерное оружие для ударов по России.
"Правительство Германии, как и прежде, привержено сокращению ядерного оружия и его дальнейшего распространения", – заявил Бюхнер в рамках брифинга кабмина по украинскому вопросу. Он также отказался от критики или иных комментариев заявлений Зеленского.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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ПолитикаФРГВладимир Зеленскийядерное оружиеНАТО
 
 
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