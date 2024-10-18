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Мошенники украли у пенсионера из Петербурга 16,8 миллиона рублей

Мошенники украли у пенсионера из Петербурга 16,8 миллиона рублей - 18.10.2024, ПРАЙМ

Мошенники украли у пенсионера из Петербурга 16,8 миллиона рублей

Мошенники убедили восьмидесятилетнего пенсионера из Санкт-Петербурга перевести деньги на "безопасный" счет и таким образом украли у него 16,8 миллиона рублей,... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T14:23+0300

2024-10-18T14:23+0300

2024-10-18T14:34+0300

мошенничество

санкт-петербург

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БЕРЛИН, 18 окт - ПРАЙМ. Мошенники убедили восьмидесятилетнего пенсионера из Санкт-Петербурга перевести деньги на "безопасный" счет и таким образом украли у него 16,8 миллиона рублей, передает пресс-служба регионального главка МВД РФ.В ведомстве сообщили, что в среду в полицию Приморского района обратился 80-летний житель одного из домов на улице Ильюшина. Он рассказал правоохранителям, что после звонка неизвестного последовал его инструкции и передал свои сбережения на "безопасный" счет. Для этого за деньгами мошенники направили курьера."Таким образом сначала доверчивый пенсионер отдал курьеру 8 614 000 рублей, а позже перевел через банкомат на указанные неизвестным счета еще 8 216 290 рублей. Общая сумма материального ущерба составила 16 830 290 рублей", – следует из заявленияПо факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурантов ищут, заключили в ГУМВД.

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