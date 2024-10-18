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"Аэрофлот" ввел дополнительные рейсы в связи с проведением саммита БРИКС
"Аэрофлот" ввел дополнительные рейсы в связи с проведением саммита БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" ввел дополнительные рейсы в связи с проведением саммита БРИКС
"Аэрофлот" с 17 по 26 октября вводит шесть дополнительных рейсов между Москвой и Казанью в связи с саммитом БРИКС, следует из сообщения авиакомпании. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T14:36+0300
2024-10-18T14:36+0300
2024-10-18T14:36+0300
аэрофлот
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саммит
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 17 по 26 октября вводит шесть дополнительных рейсов между Москвой и Казанью в связи с саммитом БРИКС, следует из сообщения авиакомпании. "С 17 по 26 октября "Аэрофлот" вводит шесть дополнительных рейсов и будет выполнять от шести до девяти ежедневных перелетов из Москвы в столицу Татарстана и в обратном направлении... Это позволит удовлетворить повышенный спрос и обеспечить комфортную перевозку участников и гостей международной конференции", - говорится в сообщении. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В авиакомпании уточнили, что на 52 запланированных рейсах будут задействованы воздушные суда повышенной емкости. Таким образом, авиакомпания увеличила кресельное предложение на 23%, выставив дополнительно почти 2 тысячи кресел, отметили там. При этом кресельное предложение в классе "Бизнес" увеличилось более чем в два раза, добавляется в пресс-релизе. За первые три квартала года группа "Аэрофлот" (без учета авиакомпании "Победа") перевезла между Россией и странами БРИКС 1,84 миллиона пассажиров, что почти на 80% больше, чем за такой же период прошлого года, также рассказали в компании. Кроме того, на собственных рейсах через Казань за тот же период авиакомпания перевезла более 775 тысяч пассажиров, что на 8% больше чем за январь-сентябрь прошлого года, отметил перевозчик. И доля "Аэрофлота" в перевозках через Казань достигает 19% от общего пассажиропотока аэропорта, отмечается в сообщении.
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аэрофлот, брикс, саммит
"Аэрофлот" ввел дополнительные рейсы в связи с проведением саммита БРИКС
"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы между Москвой и Казанью с учётом саммита БРИКС
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 17 по 26 октября вводит шесть дополнительных рейсов между Москвой и Казанью в связи с саммитом БРИКС, следует из сообщения авиакомпании.
"С 17 по 26 октября "Аэрофлот" вводит шесть дополнительных рейсов и будет выполнять от шести до девяти ежедневных перелетов из Москвы в столицу Татарстана и в обратном направлении... Это позволит удовлетворить повышенный спрос и обеспечить комфортную перевозку участников и гостей международной конференции", - говорится в сообщении.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
В авиакомпании уточнили, что на 52 запланированных рейсах будут задействованы воздушные суда повышенной емкости. Таким образом, авиакомпания увеличила кресельное предложение на 23%, выставив дополнительно почти 2 тысячи кресел, отметили там. При этом кресельное предложение в классе "Бизнес" увеличилось более чем в два раза, добавляется в пресс-релизе.
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За первые три квартала года группа "Аэрофлот" (без учета авиакомпании "Победа") перевезла между Россией и странами БРИКС 1,84 миллиона пассажиров, что почти на 80% больше, чем за такой же период прошлого года, также рассказали в компании.
Кроме того, на собственных рейсах через Казань за тот же период авиакомпания перевезла более 775 тысяч пассажиров, что на 8% больше чем за январь-сентябрь прошлого года, отметил перевозчик. И доля "Аэрофлота" в перевозках через Казань достигает 19% от общего пассажиропотока аэропорта, отмечается в сообщении.