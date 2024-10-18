https://1prime.ru/20241018/rigla-852246127.html
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей - 18.10.2024, ПРАЙМ
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей
Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:06+0300
2024-10-18T10:06+0300
2024-10-18T10:07+0300
экономика
россия
ригла
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80818/36/808183696_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_ae11014ccafcbf1892107f6ff2fa6869.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве. Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм". Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей. "ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80818/36/808183696_0:1:2729:2048_1920x0_80_0_0_ed22fdb38721f0c23eb7e3f9452a7827.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ригла, фас рф
Экономика, РОССИЯ, РИГЛА, ФАС РФ
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей, ФАС согласовала сделку
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве.
Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм".
Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей.
"ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.