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Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей - 18.10.2024, ПРАЙМ
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей
Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:06+0300
2024-10-18T10:07+0300
экономика
россия
ригла
фас рф
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве. Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм". Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей. "ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.
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россия, ригла, фас рф
Экономика, РОССИЯ, РИГЛА, ФАС РФ
10:06 18.10.2024 (обновлено: 10:07 18.10.2024)
 
Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей

Аптечная сеть "Ригла" приобретет ряд региональных сетей, ФАС согласовала сделку

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАптеки "Ригла" в Москве
Аптеки Ригла в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве.
Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фест аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм" и ООО "Прима-фарм".
Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей.
"ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО "Ригла" не займет доминирующего положения", - говорится в сообщении ФАС.
 
ЭкономикаРОССИЯРИГЛАФАС РФ
 
 
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