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Россия хочет предложить БРИКС использование цифровых валют, заявил Путин
Россия хочет предложить БРИКС использование цифровых валют, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Россия хочет предложить БРИКС использование цифровых валют, заявил Путин
Россия намерена предложить странам-участницам БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик. О этом... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T17:08+0300
2024-10-18T17:08+0300
2024-10-18T17:08+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Россия намерена предложить странам-участницам БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик. О этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос - это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития", — сказал Путин. Российский лидер добавил, что можно сделать инструмент, который будет практически неинфляционным и при этом будет находится под контролем соответствующих институтов БРИКС. По мнению Путина, это может быть очень интересным и хорошим шагом "в развитии Глобального Юга и с нашим прямым, активным участием". Он добавил, что уже ведутся консультации "и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами". БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, владимир путин, брикс, цифровые валюты
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, цифровые валюты
Россия хочет предложить БРИКС использование цифровых валют, заявил Путин
Путин: Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Россия намерена предложить странам-участницам БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик. О этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос - это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития", — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что можно сделать инструмент, который будет практически неинфляционным и при этом будет находится под контролем соответствующих институтов БРИКС.
По мнению Путина, это может быть очень интересным и хорошим шагом "в развитии Глобального Юга и с нашим прямым, активным участием". Он добавил, что уже ведутся консультации "и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами".
БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС