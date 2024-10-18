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Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года
Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года - 18.10.2024, ПРАЙМ
Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T05:40+0300
2024-10-18T05:40+0300
2024-10-18T05:41+0300
экономика
китай
промышленное производство
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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Объем производства в добывающей промышленности вырос на 2,9%, в обрабатывающей - на 6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 6,3%. Отдельно в сентябре рост показателя составил 5,4% в годовом выражении. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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китай, промышленное производство
Экономика, КИТАЙ, промышленное производство
Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года
Промышленное производство в Китае за первые три квартала 2024 года выросло на 5,8%
ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
Объем производства в добывающей промышленности вырос на 2,9%, в обрабатывающей - на 6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 6,3%.
Отдельно в сентябре рост показателя составил 5,4% в годовом выражении.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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