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Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года

Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года - 18.10.2024, ПРАЙМ

Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T05:40+0300

2024-10-18T05:40+0300

2024-10-18T05:41+0300

экономика

китай

промышленное производство

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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых трех кварталов 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Объем производства в добывающей промышленности вырос на 2,9%, в обрабатывающей - на 6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 6,3%. Отдельно в сентябре рост показателя составил 5,4% в годовом выражении. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, промышленное производство