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Российский рынок акций снизился за неделю на 0,1 процента
Российский рынок акций снизился за неделю на 0,1 процента - 18.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за неделю на 0,1 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,42%, за неделю - на 0,1% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T19:03+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,42%, за неделю - на 0,1% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42%, до 2 751,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,69%, до 948,58 пункта, долларовый РТС - на 0,33%, до 899,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,1%, РТС - на 0,47%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,56%.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился за неделю на 0,1 процента
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,42%, за неделю — на 0,1%
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,42%, за неделю - на 0,1% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42%, до 2 751,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,69%, до 948,58 пункта, долларовый РТС - на 0,33%, до 899,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,1%, РТС - на 0,47%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,56%.
Запасы золота в резервах ЦБ сохранились на уровне сентября