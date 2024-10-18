https://1prime.ru/20241018/samolet-852245128.html

Эксперты выяснили, сколько россиян готовы платить за Wi-Fi в самолете

Эксперты выяснили, сколько россиян готовы платить за Wi-Fi в самолете - 18.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько россиян готовы платить за Wi-Fi в самолете

Порядка 66% российских туристов хотели бы пользоваться Wi-Fi в полете, но платить готова лишь половина из них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:53+0300

2024-10-18T09:53+0300

2024-10-18T09:53+0300

wi-fi

самолет

исследование

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Порядка 66% российских туристов хотели бы пользоваться Wi-Fi в полете, но платить готова лишь половина из них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Возможность пользоваться Wi-Fi на борту самолета появится с 2028 года, в конце мая заявлял журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, уточнив, что это произойдет после запуска с этой целью группировки спутников. Ассоциация провела исследование, в котором приняло участие около 1,1 тысячи туристов. "66% – хотели бы пользоваться Wi-Fi в полете. Соответственно, еще 34% в этой услуге не нуждаются", - сообщили в АТОР. Сторонники начинания утверждают, что, во-первых, наличие интернета на борту, особенно на дальнемагистральных рейсах, помогает проще переносить полет, во-вторых, особенно занятые, были бы рады не отрываться от рабочего процесса, пояснили там. "Оппоненты же говорят, что отсутствие связи с миром во время полета, напротив, благотворно влияет на психику, помогает отдохнуть от дел насущных и расслабиться", - добавили в ассоциации. Там отметили, что до сих пор непонятно, кто будет платить за интернет на борту: авиакомпании, государство, провайдеры или пассажиры. И несмотря на теоретическое желание пользоваться интернетом в полете платить за эту услугу готовы далеко не все желающие оставаться на связи, подчеркнули эксперты. "Например, переплачивать за билеты, чтобы на борту был Wi-Fi, исходя из реакции на соответствующую инициативу, готова примерно треть. То есть можно предположить, что российские пассажиры делятся примерно на три равных доли: первым Wi-Fi не нужен и платить они за него не будут, вторым – нужен, но желательно бесплатно, третьи готовы раскошелиться, лишь бы оставаться на связи", - заключили в ассоциации.

https://1prime.ru/20241018/minselkhoz-852245016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wi-fi, самолет, исследование