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ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе - 18.10.2024, ПРАЙМ

ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:40+0300

2024-10-18T12:40+0300

2024-10-18T12:40+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства. В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. "ФАС признала "Сбербанк России" нарушившим Закон о рекламе. Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта". Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения. По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. "Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф", - заключается в материалах.

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россия, фас рф, сбербанк