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Стоимость серебра поднялась до максимума с декабря 2012 года
Стоимость серебра поднялась до максимума с декабря 2012 года - 18.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость серебра поднялась до максимума с декабря 2012 года
Стоимость серебра подскакивает более чем на 5% в пятницу вечером, находится на максимальном уровне с конца 2012 года, следует из данных торгов. | 18.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра подскакивает более чем на 5% в пятницу вечером, находится на максимальном уровне с конца 2012 года, следует из данных торгов. По состоянию на 21.16 мск декабрьский фьючерс на серебро поднимался на 5,33%, до 33,477 доллара за унцию. Показатель находится на максимуме с 13 декабря 2012 года, когда стоимость серебра достигала 33,52 доллара за унцию. С начала октября серебро подорожало на 6,4%, а с начала года цена на металл подскочила сразу на 39%. Среди основных причин роста цен на серебро - растущий спрос со стороны промышленности, особенно производителей солнечных панелей, а также ожидания по дальнейшему снижению ставки Федеральной резервной системы США.
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биржевые торги, серебро
Экономика, биржевые торги, серебро
Стоимость серебра поднялась до максимума с декабря 2012 года
Стоимость серебра поднялась до $33,477 за унцию впервые с декабря 2012 года
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра подскакивает более чем на 5% в пятницу вечером, находится на максимальном уровне с конца 2012 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.16 мск декабрьский фьючерс на серебро поднимался на 5,33%, до 33,477 доллара за унцию.
Показатель находится на максимуме с 13 декабря 2012 года, когда стоимость серебра достигала 33,52 доллара за унцию.
С начала октября серебро подорожало на 6,4%, а с начала года цена на металл подскочила сразу на 39%. Среди основных причин роста цен на серебро - растущий спрос со стороны промышленности, особенно производителей солнечных панелей, а также ожидания по дальнейшему снижению ставки Федеральной резервной системы США.
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США