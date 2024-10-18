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"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева
"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева
Угрозы создания ядерного оружия киевским режимом не должны оставаться без наказания, подчеркнула депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:23+0300
2024-10-18T09:23+0300
2024-10-18T09:24+0300
политика
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Угрозы создания ядерного оружия киевским режимом не должны оставаться без наказания, подчеркнула депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X."Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны", — предупредила политик, добавив, что Берлину стоит избежать еще большего втягивания в конфронтацию.Политик также призвала остановить военную помощь Киеву и поспособствовать урегулированию конфликта дипломатическим путем.Ранее немецкое издание Bild, сославшись на украинского чиновника, сообщило, что Украина может за короткий срок разработать ядерное оружие и применить его для удара по российским территориям в случае отказа от принятия страны в Североатлантический альянс.
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украина, германия, нато, ядерное оружие
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО, ядерное оружие
"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева
Депутат бундестага: ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным