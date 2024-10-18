https://1prime.ru/20241018/shpionazh-852246713.html
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России - 18.10.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России
Федеральная служба безопасности задержала украинскую шпионку, поставлявшую украинской службе безопасности данные о российских войсках, заявили в ЦОС ФСБ России. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:29+0300
2024-10-18T10:29+0300
2024-10-18T10:30+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала украинскую шпионку, поставлявшую украинской службе безопасности данные о российских войсках, заявили в ЦОС ФСБ России. По данным ЦОС, жительница Херсонской области 2001 года рождения проявила инициативу по установлению контакта с представителями украинской стороны. Девушка действовала по заданиям куратора и передавала сообщения, раскрывающие местонахождение пунктов размещения личного состава российских военных через мессенджер Telegram.По факту преступления Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.В ходе допроса гражданка Украины призналась, что начала поставку информации после вступления в новостную группу в мессенджере."В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники", - объяснила она, добавив, что позже передала сведения о расположении российских военных.
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украина, россия, шпионаж, фсб
УКРАИНА, РОССИЯ, шпионаж, ФСБ
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России
Задержана шпионка передавала СБУ сведения о российских войсках в Херсонской области
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала украинскую шпионку, поставлявшую украинской службе безопасности данные о российских войсках, заявили в ЦОС ФСБ России.
По данным ЦОС, жительница Херсонской области 2001 года рождения проявила инициативу по установлению контакта с представителями украинской стороны. Девушка действовала по заданиям куратора и передавала сообщения, раскрывающие местонахождение пунктов размещения личного состава российских военных через мессенджер Telegram.
По факту преступления Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В ходе допроса гражданка Украины призналась, что начала поставку информации после вступления в новостную группу в мессенджере.
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"В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники", - объяснила она, добавив, что позже передала сведения о расположении российских военных.