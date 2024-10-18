Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241018/shpionazh-852246713.html
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России - 18.10.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России
Федеральная служба безопасности задержала украинскую шпионку, поставлявшую украинской службе безопасности данные о российских войсках, заявили в ЦОС ФСБ России. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:29+0300
2024-10-18T10:30+0300
украина
россия
шпионаж
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/54/839955415_0:56:1589:950_1920x0_80_0_0_b9c393fc4fd8b38998e16dcb39d7d947.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала украинскую шпионку, поставлявшую украинской службе безопасности данные о российских войсках, заявили в ЦОС ФСБ России. По данным ЦОС, жительница Херсонской области 2001 года рождения проявила инициативу по установлению контакта с представителями украинской стороны. Девушка действовала по заданиям куратора и передавала сообщения, раскрывающие местонахождение пунктов размещения личного состава российских военных через мессенджер Telegram.По факту преступления Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.В ходе допроса гражданка Украины призналась, что начала поставку информации после вступления в новостную группу в мессенджере."В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники", - объяснила она, добавив, что позже передала сведения о расположении российских военных.
https://1prime.ru/20241018/shantazh-852244403.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/54/839955415_125:0:1464:1004_1920x0_80_0_0_8c180e553424fabaf3d263a9b33c2001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, шпионаж, фсб
УКРАИНА, РОССИЯ, шпионаж, ФСБ
10:29 18.10.2024 (обновлено: 10:30 18.10.2024)
 
ФСБ задержала украинскую шпионку, передававшую СБУ сведения о ВС России

Задержана шпионка передавала СБУ сведения о российских войсках в Херсонской области

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала украинскую шпионку, поставлявшую украинской службе безопасности данные о российских войсках, заявили в ЦОС ФСБ России.
По данным ЦОС, жительница Херсонской области 2001 года рождения проявила инициативу по установлению контакта с представителями украинской стороны. Девушка действовала по заданиям куратора и передавала сообщения, раскрывающие местонахождение пунктов размещения личного состава российских военных через мессенджер Telegram.
По факту преступления Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В ходе допроса гражданка Украины призналась, что начала поставку информации после вступления в новостную группу в мессенджере.
Киев, Украина
"Все более безумно". В ФРГ испугались ядерной угрозы Киева
09:23
"В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники", - объяснила она, добавив, что позже передала сведения о расположении российских военных.
 
УКРАИНАРОССИЯшпионажФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала