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Силуанов призвал пересмотреть параметры категорий экономик - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов призвал пересмотреть параметры категорий экономик
Силуанов призвал пересмотреть параметры категорий экономик - 18.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов призвал пересмотреть параметры категорий экономик
Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:59+0300
2024-10-18T12:59+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов. "Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума. Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
12:59 18.10.2024
 
Силуанов призвал пересмотреть параметры категорий экономик

Силуанов: РФ переросла категорию развивающейся страны, пора пересмотреть параметры

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.
Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинАнтон Силуанов
 
 
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