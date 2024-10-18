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Совкомбанк оценил потенциал капитализации российского фондового рынка
Совкомбанк оценил потенциал капитализации российского фондового рынка - 18.10.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк оценил потенциал капитализации российского фондового рынка
Финансовые активы российских домашних хозяйств составляют примерно 120 триллионов рублей. При этом менее 18 процентов этих активов можно считать условно... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T18:19+0300
2024-10-18T18:19+0300
2024-10-18T18:19+0300
экономика
россия
банки
совкомбанк
домохозяйства
активы
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Финансовые активы российских домашних хозяйств составляют примерно 120 триллионов рублей. При этом менее 18 процентов этих активов можно считать условно долгосрочными инвестициями, сообщил зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов на Московском финансовом форуме. Даже незначительная релокация этих средств на фондовый рынок могла бы, по его словам, оказать существенное позитивное влияние на экономику. Как полагает Автухов, важно стимулировать капитализацию российского фондового рынка за счет перераспределения наличных средств и депозитов в инвестиционные инструменты. "Ведь увеличение доли долгосрочных инвестиций делает рынок капитала более гибким и адаптивным", — полагает замредправления Совкомбанка. Реалокация всего нескольких триллионов из краткосрочных депозитов в инвестиции может, по мнению Автюхова, фундаментальным образом изменить капитализацию российского фондового рынка.
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россия, банки, совкомбанк, домохозяйства, активы
Экономика, РОССИЯ, Банки, Совкомбанк, домохозяйства, активы
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Финансовые активы российских домашних хозяйств составляют примерно 120 триллионов рублей. При этом менее 18 процентов этих активов можно считать условно долгосрочными инвестициями, сообщил зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов на Московском финансовом форуме.
Даже незначительная релокация этих средств на фондовый рынок могла бы, по его словам, оказать существенное позитивное влияние на экономику.
Как полагает Автухов, важно стимулировать капитализацию российского фондового рынка за счет перераспределения наличных средств и депозитов в инвестиционные инструменты.
"Ведь увеличение доли долгосрочных инвестиций делает рынок капитала более гибким и адаптивным", — полагает замредправления Совкомбанка.
Реалокация всего нескольких триллионов из краткосрочных депозитов в инвестиции может, по мнению Автюхова, фундаментальным образом изменить капитализацию российского фондового рынка.