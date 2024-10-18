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Выксунский металлургический завод взыскал убытки с "Уральской стали"
Выксунский металлургический завод взыскал убытки с "Уральской стали" - 18.10.2024, ПРАЙМ
Выксунский металлургический завод взыскал убытки с "Уральской стали"
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, расположен в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:55+0300
2024-10-18T10:55+0300
2024-10-18T10:55+0300
россия
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МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, расположен в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая компания") взыскал более 6,4 миллиарда рублей с оренбургского АО "Уральская сталь", следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Иск поступил в суд в апреле. В материалах дела уточняется, что он заявлен о взыскании убытков в размере за период с 1 января по 30 сентября 2023 года. Более подробно основания исковых требований пока не приводятся. Между сторонами с декабря 2016 года действует договор, по которому "Уральская сталь" обязалась поставлять ВМЗ с 1 июля 2017 по 1 июля 2027 года товар, а именно непрерывнолитую заготовку, в объеме от 200 тысяч тонн (минимальный годовой объем) до 430 тысяч тонн (гарантированный годовой объем) ежегодно по заявкам покупателя. ВМЗ – крупнейший мировой производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена. Также это один из ведущих российских производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы. ОМК – один из крупнейших российских производителей металлопродукции, занимает ведущие позиции на рынках труб, железнодорожных колес, авторессор, трубопроводной арматуры и соединительных деталей. Объединяет шесть крупных предприятий металлургической отрасли - помимо ВМЗ это Альметьевский трубный завод (Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской металлургический завод (Пермский край), белгородский "Белэнергомаш", а также сеть вагоноремонтных депо. АО "Уральская сталь" (Оренбургская область) - металлургический комбинат полного цикла, один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, ведущий российский производитель мостовой стали и поставщик стальной продукции для строительства, производства труб, высококачественной судовой стали. Входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ).
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россия, суд
Выксунский металлургический завод взыскал убытки с "Уральской стали"
Выксунский металлургический завод взыскал 6,4 млрд рублей с "Уральской стали"
МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, расположен в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая компания") взыскал более 6,4 миллиарда рублей с оренбургского АО "Уральская сталь", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Иск поступил в суд в апреле. В материалах дела уточняется, что он заявлен о взыскании убытков в размере за период с 1 января по 30 сентября 2023 года. Более подробно основания исковых требований пока не приводятся.
Между сторонами с декабря 2016 года действует договор, по которому "Уральская сталь" обязалась поставлять ВМЗ с 1 июля 2017 по 1 июля 2027 года товар, а именно непрерывнолитую заготовку, в объеме от 200 тысяч тонн (минимальный годовой объем) до 430 тысяч тонн (гарантированный годовой объем) ежегодно по заявкам покупателя.
ВМЗ – крупнейший мировой производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена. Также это один из ведущих российских производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы.
ОМК – один из крупнейших российских производителей металлопродукции, занимает ведущие позиции на рынках труб, железнодорожных колес, авторессор, трубопроводной арматуры и соединительных деталей. Объединяет шесть крупных предприятий металлургической отрасли - помимо ВМЗ это Альметьевский трубный завод (Татарстан), завод "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской металлургический завод (Пермский край), белгородский "Белэнергомаш", а также сеть вагоноремонтных депо.
АО "Уральская сталь" (Оренбургская область) - металлургический комбинат полного цикла, один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, ведущий российский производитель мостовой стали и поставщик стальной продукции для строительства, производства труб, высококачественной судовой стали. Входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ).