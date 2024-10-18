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На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие - 18.10.2024, ПРАЙМ
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На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие - 18.10.2024, ПРАЙМ
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие
На Сахалине перевернулось грузовое судно, пострадали моряки, передает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T07:31+0300
2024-10-18T07:31+0300
происшествия
сахалин
крушение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – ПРАЙМ. На Сахалине перевернулось грузовое судно, пострадали моряки, передает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна", - доложил он в своем Telegram-канале.Сообщается, что во время происшествия на борту находились семь человек, все они являются членами экипажа. Три моряка уже спасены, четыре человека до сих пор не найдены. На месте ведется поисково-спасательная операция, а также работают два буксира.
https://1prime.ru/20241018/svedeniya-852242732.html
сахалин
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сахалин, крушение
Происшествия, Сахалин, крушение
07:31 18.10.2024
 
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие

Лимаренко: грузовое судно перевернулось на Сахалине, 4 моряков ищут

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – ПРАЙМ. На Сахалине перевернулось грузовое судно, пострадали моряки, передает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна", - доложил он в своем Telegram-канале.
Сообщается, что во время происшествия на борту находились семь человек, все они являются членами экипажа. Три моряка уже спасены, четыре человека до сих пор не найдены. На месте ведется поисково-спасательная операция, а также работают два буксира.
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