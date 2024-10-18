https://1prime.ru/20241018/sudno-852242961.html
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие - 18.10.2024, ПРАЙМ
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие
На Сахалине перевернулось грузовое судно, пострадали моряки, передает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T07:31+0300
2024-10-18T07:31+0300
2024-10-18T07:31+0300
происшествия
сахалин
крушение
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/28/839562850_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_d517cecda84d9281b010349dca0cd523.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – ПРАЙМ. На Сахалине перевернулось грузовое судно, пострадали моряки, передает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна", - доложил он в своем Telegram-канале.Сообщается, что во время происшествия на борту находились семь человек, все они являются членами экипажа. Три моряка уже спасены, четыре человека до сих пор не найдены. На месте ведется поисково-спасательная операция, а также работают два буксира.
https://1prime.ru/20241018/svedeniya-852242732.html
сахалин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83956/28/839562850_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_4b07b2a053bcc851d7ddae94a8e04666.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, крушение
Происшествия, Сахалин, крушение
На Сахалине перевернулось грузовое судно, есть пострадавшие
Лимаренко: грузовое судно перевернулось на Сахалине, 4 моряков ищут
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – ПРАЙМ. На Сахалине перевернулось грузовое судно, пострадали моряки, передает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна", - доложил он в своем Telegram-канале.
Сообщается, что во время происшествия на борту находились семь человек, все они являются членами экипажа. Три моряка уже спасены, четыре человека до сих пор не найдены. На месте ведется поисково-спасательная операция, а также работают два буксира.
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"