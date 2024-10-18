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РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet - 18.10.2024, ПРАЙМ
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РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet
РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet - 18.10.2024, ПРАЙМ
РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet
Корпорация ВЭБ.РФ объявила аукцион по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117 за 2,018 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на документацию. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:09+0300
2024-10-18T09:09+0300
sukhoi superjet
россия
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Корпорация ВЭБ.РФ объявила аукцион по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117 за 2,018 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на документацию.Самолет, выпущенный в 2016 году и использованный Brussels Airlines, находится сейчас на хранении в Жуковском и нуждается в восстановлении. Авиалайнер является собственностью ирландской лизинговой компании RJ Leasing, но находится в залоге в пользу "ВЭБ.РФ". Переоформить самолет на корпорацию планируется до конца ноября, а продать его новому покупателю - до 20 декабря."Начальная стоимость лота составляет 2,018 млрд руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 202 млн руб. Торги будут проходить по схеме английского аукциона — сначала устанавливается минимальная стоимость, затем участники могут пошагово ее увеличивать", - говорится в публикации.Несмотря на прогнозируемый дефицит самолетов, эксперты считают, что банкам невыгодно продавать самолеты дешево из-за бухгалтерских соображений. Если самолет находится в хорошем состоянии и может быть восстановлен, авиакомпании все равно его охотно приобретут, заметили в издании.
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sukhoi superjet, россия
Sukhoi Superjet, РОССИЯ
09:09 18.10.2024
 
РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet

РБК: корпорация ВЭБ.РФ выставила на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк*Первая выкатка авиалайнера "Сухой Суперджет-100" на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре
*Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Корпорация ВЭБ.РФ объявила аукцион по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117 за 2,018 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на документацию.
Самолет, выпущенный в 2016 году и использованный Brussels Airlines, находится сейчас на хранении в Жуковском и нуждается в восстановлении.
Авиалайнер является собственностью ирландской лизинговой компании RJ Leasing, но находится в залоге в пользу "ВЭБ.РФ". Переоформить самолет на корпорацию планируется до конца ноября, а продать его новому покупателю - до 20 декабря.
"Начальная стоимость лота составляет 2,018 млрд руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 202 млн руб. Торги будут проходить по схеме английского аукциона — сначала устанавливается минимальная стоимость, затем участники могут пошагово ее увеличивать", - говорится в публикации.
Несмотря на прогнозируемый дефицит самолетов, эксперты считают, что банкам невыгодно продавать самолеты дешево из-за бухгалтерских соображений. Если самолет находится в хорошем состоянии и может быть восстановлен, авиакомпании все равно его охотно приобретут, заметили в издании.
Авиационный двигатель ПД-8
Названы сроки начала испытаний самолета Superjet с двигателем ПД-8
18 сентября, 19:32
 
Sukhoi SuperjetРОССИЯ
 
 
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