https://1prime.ru/20241018/superjet-852244045.html

РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet

РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet - 18.10.2024, ПРАЙМ

РБК: ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском Superjet

Корпорация ВЭБ.РФ объявила аукцион по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117 за 2,018 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на документацию. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:09+0300

2024-10-18T09:09+0300

2024-10-18T09:09+0300

sukhoi superjet

россия

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Корпорация ВЭБ.РФ объявила аукцион по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117 за 2,018 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на документацию.Самолет, выпущенный в 2016 году и использованный Brussels Airlines, находится сейчас на хранении в Жуковском и нуждается в восстановлении. Авиалайнер является собственностью ирландской лизинговой компании RJ Leasing, но находится в залоге в пользу "ВЭБ.РФ". Переоформить самолет на корпорацию планируется до конца ноября, а продать его новому покупателю - до 20 декабря."Начальная стоимость лота составляет 2,018 млрд руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 202 млн руб. Торги будут проходить по схеме английского аукциона — сначала устанавливается минимальная стоимость, затем участники могут пошагово ее увеличивать", - говорится в публикации.Несмотря на прогнозируемый дефицит самолетов, эксперты считают, что банкам невыгодно продавать самолеты дешево из-за бухгалтерских соображений. Если самолет находится в хорошем состоянии и может быть восстановлен, авиакомпании все равно его охотно приобретут, заметили в издании.

https://1prime.ru/20240918/superjet-851658043.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

sukhoi superjet, россия