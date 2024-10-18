https://1prime.ru/20241018/svedeniya-852242732.html
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе" - 18.10.2024, ПРАЙМ
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
Следователи смогли получить всю необходимую для расследования информацию по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", хранившуюся на телефонах соучастников... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T07:07+0300
2024-10-18T07:07+0300
2024-10-18T07:07+0300
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Следователи смогли получить всю необходимую для расследования информацию по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", хранившуюся на телефонах соучастников террористов, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин. "После совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - объяснил он в интервью "Комсомольской правде". Бастрыкин отметил, что в ходе расследования правоохранители изучили и проанализировали несколько сотен носителей.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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крокус сити холл, теракт
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
Бастрыкин: СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Следователи смогли получить всю необходимую для расследования информацию по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", хранившуюся на телефонах соучастников террористов, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.
"После совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - объяснил он в интервью "Комсомольской правде".
Бастрыкин отметил, что в ходе расследования правоохранители изучили и проанализировали несколько сотен носителей.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Пострадавшим в "Крокусе" выплатили почти 45,5 миллиона рублей