https://1prime.ru/20241018/syurpriz-852243205.html

"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины

"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины

Новое коалиционное правительство Германии может принять решение о запрете поставок вооружения Киеву, передает немецкое издание Spiegel. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T08:15+0300

2024-10-18T08:15+0300

2024-10-18T08:15+0300

политика

германия

сара вагенкнехт

помощь украине

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новое коалиционное правительство Германии может принять решение о запрете поставок вооружения Киеву, передает немецкое издание Spiegel.Так, согласно последним данным, новое коалиционное правительство может организоваться из "Христианско-демократического союза" (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ). При этом именно последняя активно выступает на прекращение финансовой и военной поддержки киевского режима."Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь <...> мира на Украине, и хочет дипломатического решения", — подчеркивается в статье. По заявлению издания, Вагенкнехт также не одобряет размещение американских ракет на территории страны.Соответствующие пункты могут быть закреплены в коалиционном соглашении партий. Сообщается, что взгляды партий по украинскому вопросу слишком разнятся и могут привести к провалу переговоров.

https://1prime.ru/20241018/trebovaniya-852243073.html

германия

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германия, сара вагенкнехт, помощь украине