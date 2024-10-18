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"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины
"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины
Новое коалиционное правительство Германии может принять решение о запрете поставок вооружения Киеву, передает немецкое издание Spiegel. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T08:15+0300
2024-10-18T08:15+0300
2024-10-18T08:15+0300
политика
германия
сара вагенкнехт
помощь украине
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новое коалиционное правительство Германии может принять решение о запрете поставок вооружения Киеву, передает немецкое издание Spiegel.Так, согласно последним данным, новое коалиционное правительство может организоваться из "Христианско-демократического союза" (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ). При этом именно последняя активно выступает на прекращение финансовой и военной поддержки киевского режима."Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь <...> мира на Украине, и хочет дипломатического решения", — подчеркивается в статье. По заявлению издания, Вагенкнехт также не одобряет размещение американских ракет на территории страны.Соответствующие пункты могут быть закреплены в коалиционном соглашении партий. Сообщается, что взгляды партий по украинскому вопросу слишком разнятся и могут привести к провалу переговоров.
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германия, сара вагенкнехт, помощь украине
Политика, ГЕРМАНИЯ, Сара Вагенкнехт, помощь Украине
"Это провал". В ФРГ рассказали о "сюрпризе" для Украины
Spiegel: коалиция партий ФРГ может запретить поставки оружия Украине
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новое коалиционное правительство Германии может принять решение о запрете поставок вооружения Киеву, передает немецкое издание Spiegel.
Так, согласно последним данным, новое коалиционное правительство может организоваться из "Христианско-демократического союза" (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ). При этом именно последняя активно выступает на прекращение финансовой и военной поддержки киевского режима.
"Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь <...> мира на Украине, и хочет дипломатического решения", — подчеркивается в статье. По заявлению издания, Вагенкнехт также не одобряет размещение американских ракет на территории страны.
Соответствующие пункты могут быть закреплены в коалиционном соглашении партий. Сообщается, что взгляды партий по украинскому вопросу слишком разнятся и могут привести к провалу переговоров.
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