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Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением - 18.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением
Российский рынок акций завершил основные пятничные торги умеренным снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T19:18+0300
2024-10-18T19:18+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные пятничные торги умеренным снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42%, до 2 751,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,69%, до 948,58 пункта, долларовый РТС - на 0,33%, до 899,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,1%, РТС - на 0,47%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,56%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,83%, до 73,09 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи завершал неделю, курсируя в середине диапазона 2700-2800 пунктов. Приближение выходных, укрепление рубля и ценовая слабость нефти обусловили неуверенную динамику рынка. Кроме того, покупателей сдерживает ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке, в следующую пятницу денежно-кредитные условия могут быть вновь ужесточены. Вместе с тем, день выдался благоприятным для металлургов – дорожали золото, серебро, цветные металлы", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь. На Мосбирже в понедельник начнутся торги платиной и палладием. "Европлан" опубликует квартальные операционные результаты. Совет директоров "Северстали" объявит рекомендацию по дивидендам за 3-й квартал 2024 года", - отметил эксперт. В пятницу российский фондовый рынок почти весь день снижался на низких объемах торгов, но ближе к концу дня его динамика сменилась на смешанную благодаря укреплению рубля, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Фондовый рынок, видимо, уже смирился с тем, что Банк России на следующей неделе повысит ключевую ставку до 20% годовых, как считает консенсус аналитиков. В свою очередь вокруг рубля сложился сегодня позитивный фон", - добавила она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Совкомфлота" (+2,04%), "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 2,02%, префы – на 1,29%), "Аэрофлота" (+1,74%), ТМК (+1,42), ВК (+1,41%) и Московского кредитного банка (+1,2%). В лидерах снижения стоимости – акции "Вуш холдинга" (-4,78%), "Алросы" (-4,43%), ОВК (-4,21%), НЛМК (-2,26%), "СПБ Биржи" (-2,13%), "Сургутнефтегаза" (-2,08%). ПРОГНОЗЫ "Вероятнее всего, на будущей неделе на российском рынке сохранится боковой формат движения. К факторам давления может присоединиться укрепление рубля, связанное с приближением налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 октября – 2720-2820 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2750-2780 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:18 18.10.2024
 
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением

Российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением на 0,1 процента

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные пятничные торги умеренным снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42%, до 2 751,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,69%, до 948,58 пункта, долларовый РТС - на 0,33%, до 899,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,1%, РТС - на 0,47%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,56%.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,83%, до 73,09 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи завершал неделю, курсируя в середине диапазона 2700-2800 пунктов. Приближение выходных, укрепление рубля и ценовая слабость нефти обусловили неуверенную динамику рынка. Кроме того, покупателей сдерживает ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке, в следующую пятницу денежно-кредитные условия могут быть вновь ужесточены. Вместе с тем, день выдался благоприятным для металлургов – дорожали золото, серебро, цветные металлы", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь. На Мосбирже в понедельник начнутся торги платиной и палладием. "Европлан" опубликует квартальные операционные результаты. Совет директоров "Северстали" объявит рекомендацию по дивидендам за 3-й квартал 2024 года", - отметил эксперт.
В пятницу российский фондовый рынок почти весь день снижался на низких объемах торгов, но ближе к концу дня его динамика сменилась на смешанную благодаря укреплению рубля, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Фондовый рынок, видимо, уже смирился с тем, что Банк России на следующей неделе повысит ключевую ставку до 20% годовых, как считает консенсус аналитиков. В свою очередь вокруг рубля сложился сегодня позитивный фон", - добавила она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости - акции "Совкомфлота" (+2,04%), "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 2,02%, префы – на 1,29%), "Аэрофлота" (+1,74%), ТМК (+1,42), ВК (+1,41%) и Московского кредитного банка (+1,2%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Вуш холдинга" (-4,78%), "Алросы" (-4,43%), ОВК (-4,21%), НЛМК (-2,26%), "СПБ Биржи" (-2,13%), "Сургутнефтегаза" (-2,08%).

ПРОГНОЗЫ

"Вероятнее всего, на будущей неделе на российском рынке сохранится боковой формат движения. К факторам давления может присоединиться укрепление рубля, связанное с приближением налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 октября – 2720-2820 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2750-2780 пунктов.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Юань на Мосбирже завершил неделю снижением
19:09
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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