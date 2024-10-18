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Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением - 18.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением
Российский рынок акций завершил основные пятничные торги умеренным снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. | 18.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные пятничные торги умеренным снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42%, до 2 751,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,69%, до 948,58 пункта, долларовый РТС - на 0,33%, до 899,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,1%, РТС - на 0,47%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,56%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,83%, до 73,09 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи завершал неделю, курсируя в середине диапазона 2700-2800 пунктов. Приближение выходных, укрепление рубля и ценовая слабость нефти обусловили неуверенную динамику рынка. Кроме того, покупателей сдерживает ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке, в следующую пятницу денежно-кредитные условия могут быть вновь ужесточены. Вместе с тем, день выдался благоприятным для металлургов – дорожали золото, серебро, цветные металлы", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь. На Мосбирже в понедельник начнутся торги платиной и палладием. "Европлан" опубликует квартальные операционные результаты. Совет директоров "Северстали" объявит рекомендацию по дивидендам за 3-й квартал 2024 года", - отметил эксперт. В пятницу российский фондовый рынок почти весь день снижался на низких объемах торгов, но ближе к концу дня его динамика сменилась на смешанную благодаря укреплению рубля, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Фондовый рынок, видимо, уже смирился с тем, что Банк России на следующей неделе повысит ключевую ставку до 20% годовых, как считает консенсус аналитиков. В свою очередь вокруг рубля сложился сегодня позитивный фон", - добавила она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Совкомфлота" (+2,04%), "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 2,02%, префы – на 1,29%), "Аэрофлота" (+1,74%), ТМК (+1,42), ВК (+1,41%) и Московского кредитного банка (+1,2%). В лидерах снижения стоимости – акции "Вуш холдинга" (-4,78%), "Алросы" (-4,43%), ОВК (-4,21%), НЛМК (-2,26%), "СПБ Биржи" (-2,13%), "Сургутнефтегаза" (-2,08%). ПРОГНОЗЫ "Вероятнее всего, на будущей неделе на российском рынке сохранится боковой формат движения. К факторам давления может присоединиться укрепление рубля, связанное с приближением налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 октября – 2720-2820 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2750-2780 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил неделю небольшим снижением
Российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением на 0,1 процента
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные пятничные торги умеренным снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42%, до 2 751,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,69%, до 948,58 пункта, долларовый РТС - на 0,33%, до 899,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи понизился на 0,1%, РТС - на 0,47%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,56%.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,83%, до 73,09 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи завершал неделю, курсируя в середине диапазона 2700-2800 пунктов. Приближение выходных, укрепление рубля и ценовая слабость нефти обусловили неуверенную динамику рынка. Кроме того, покупателей сдерживает ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке, в следующую пятницу денежно-кредитные условия могут быть вновь ужесточены. Вместе с тем, день выдался благоприятным для металлургов – дорожали золото, серебро, цветные металлы", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь. На Мосбирже в понедельник начнутся торги платиной и палладием. "Европлан" опубликует квартальные операционные результаты. Совет директоров "Северстали" объявит рекомендацию по дивидендам за 3-й квартал 2024 года", - отметил эксперт.
В пятницу российский фондовый рынок почти весь день снижался на низких объемах торгов, но ближе к концу дня его динамика сменилась на смешанную благодаря укреплению рубля, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Фондовый рынок, видимо, уже смирился с тем, что Банк России на следующей неделе повысит ключевую ставку до 20% годовых, как считает консенсус аналитиков. В свою очередь вокруг рубля сложился сегодня позитивный фон", - добавила она.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости - акции "Совкомфлота" (+2,04%), "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 2,02%, префы – на 1,29%), "Аэрофлота" (+1,74%), ТМК (+1,42), ВК (+1,41%) и Московского кредитного банка (+1,2%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Вуш холдинга" (-4,78%), "Алросы" (-4,43%), ОВК (-4,21%), НЛМК (-2,26%), "СПБ Биржи" (-2,13%), "Сургутнефтегаза" (-2,08%).
"Вероятнее всего, на будущей неделе на российском рынке сохранится боковой формат движения. К факторам давления может присоединиться укрепление рубля, связанное с приближением налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 октября – 2720-2820 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2750-2780 пунктов.
Юань на Мосбирже завершил неделю снижением