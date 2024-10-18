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Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года - 18.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241018/tovarooborot-852243691.html
Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года
Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года - 18.10.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года
Товарооборот Китая и Украины за январь-сентябрь вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,34 миллиарда долларов,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T08:50+0300
2024-10-18T08:51+0300
экономика
украина
китай
товарооборот
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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-сентябрь вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,34 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные китайского главного таможенного управления. В том числе Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 2,653 миллиарда долларов, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,69 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 12,3%. Отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 564,582 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 316,073 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 248,5 миллиона долларов. По итогам прошлого года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
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украина, китай, товарооборот
Экономика, УКРАИНА, КИТАЙ, товарооборот
08:50 18.10.2024 (обновлено: 08:51 18.10.2024)
 
Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года

Товарооборот Китая с Украиной в I-III кварталах вырос на 20,8%, до $6,34 млрд

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-сентябрь вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,34 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные китайского главного таможенного управления.
В том числе Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 2,653 миллиарда долларов, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,69 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 12,3%.
Отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 564,582 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 316,073 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 248,5 миллиона долларов.
По итогам прошлого года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года
05:40
 
ЭкономикаУКРАИНАКИТАЙтоварооборот
 
 
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