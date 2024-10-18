https://1prime.ru/20241018/tovarooborot-852243691.html

Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года

Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года - 18.10.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года

Товарооборот Китая и Украины за январь-сентябрь вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,34 миллиарда долларов,... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T08:50+0300

2024-10-18T08:50+0300

2024-10-18T08:51+0300

экономика

украина

китай

товарооборот

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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-сентябрь вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,34 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные китайского главного таможенного управления. В том числе Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 2,653 миллиарда долларов, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,69 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 12,3%. Отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 564,582 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 316,073 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 248,5 миллиона долларов. По итогам прошлого года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.

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украина, китай, товарооборот