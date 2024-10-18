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"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт

"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт

Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T06:16+0300

2024-10-18T06:16+0300

2024-10-18T06:17+0300

энергетика

транзит газа

россия

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "По итогам первого полугодия "Нафтогаз", согласно отчетности компании, получил от транзита газа 20,4 миллиарда гривен (около 0,5 миллиарда долларов по текущему курсу). То есть в год украинская компания получает порядка 1 миллиарда долларов выручки от транзита", – сказал Кауфман. "Газпром" сейчас поставляет через Украину 15 миллиардов кубометров в год, продолжил эксперт. "Если взять цену в 400 долларов за тысячу кубометров (на 10% ниже текущей спотовой), то это дает 6 миллиардов долларов выручки в год", – добавил он.

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транзит газа, россия