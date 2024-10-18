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"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт
Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T06:16+0300
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энергетика
транзит газа
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "По итогам первого полугодия "Нафтогаз", согласно отчетности компании, получил от транзита газа 20,4 миллиарда гривен (около 0,5 миллиарда долларов по текущему курсу). То есть в год украинская компания получает порядка 1 миллиарда долларов выручки от транзита", – сказал Кауфман. "Газпром" сейчас поставляет через Украину 15 миллиардов кубометров в год, продолжил эксперт. "Если взять цену в 400 долларов за тысячу кубометров (на 10% ниже текущей спотовой), то это дает 6 миллиардов долларов выручки в год", – добавил он.
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транзит газа, россия
Энергетика, транзит газа, РОССИЯ
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт
Кауфман: "Нафтогаз" без транзита газа из России может потерять $1 миллиард в год
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита.
"По итогам первого полугодия "Нафтогаз", согласно отчетности компании, получил от транзита газа 20,4 миллиарда гривен (около 0,5 миллиарда долларов по текущему курсу). То есть в год украинская компания получает порядка 1 миллиарда долларов выручки от транзита", – сказал Кауфман.
"Газпром" сейчас поставляет через Украину 15 миллиардов кубометров в год, продолжил эксперт. "Если взять цену в 400 долларов за тысячу кубометров (на 10% ниже текущей спотовой), то это дает 6 миллиардов долларов выручки в год", – добавил он.
БРИКС занимает более пятой части мировой торговли, уступая только ЕС