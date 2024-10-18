Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241018/tranzit-852242185.html
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт
Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T06:16+0300
2024-10-18T06:17+0300
энергетика
транзит газа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83244/58/832445824_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d7dfd44bf55e1f762351e7ab3fe2f34.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "По итогам первого полугодия "Нафтогаз", согласно отчетности компании, получил от транзита газа 20,4 миллиарда гривен (около 0,5 миллиарда долларов по текущему курсу). То есть в год украинская компания получает порядка 1 миллиарда долларов выручки от транзита", – сказал Кауфман. "Газпром" сейчас поставляет через Украину 15 миллиардов кубометров в год, продолжил эксперт. "Если взять цену в 400 долларов за тысячу кубометров (на 10% ниже текущей спотовой), то это дает 6 миллиардов долларов выручки в год", – добавил он.
https://1prime.ru/20241018/briks-852241424.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83244/58/832445824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88559e6386af49eeecf912172f0479e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
транзит газа, россия
Энергетика, транзит газа, РОССИЯ
06:16 18.10.2024 (обновлено: 06:17 18.10.2024)
 
"Нафтогаз" потеряет 1 миллиард долларов без транзита из РФ, заявил эксперт

Кауфман: "Нафтогаз" без транзита газа из России может потерять $1 миллиард в год

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" при остановке транзита российского газа после 2024 года может потерять 1 миллиард долларов выручки в год, следует из комментария РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита.
"По итогам первого полугодия "Нафтогаз", согласно отчетности компании, получил от транзита газа 20,4 миллиарда гривен (около 0,5 миллиарда долларов по текущему курсу). То есть в год украинская компания получает порядка 1 миллиарда долларов выручки от транзита", – сказал Кауфман.
"Газпром" сейчас поставляет через Украину 15 миллиардов кубометров в год, продолжил эксперт. "Если взять цену в 400 долларов за тысячу кубометров (на 10% ниже текущей спотовой), то это дает 6 миллиардов долларов выручки в год", – добавил он.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
БРИКС занимает более пятой части мировой торговли, уступая только ЕС
05:02
 
Энергетикатранзит газаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала