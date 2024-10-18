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"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе
"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе
Западные союзники Украины истощены регулярными просьбами Зеленского о помощи, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T07:48+0300
2024-10-18T07:48+0300
2024-10-18T07:54+0300
политика
владимир зеленский
план
запад
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Западные союзники Украины истощены регулярными просьбами Зеленского о помощи, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Зеленский увидит, что западные правительства <...> возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их "нет" в качестве ответа", — подчеркнул он.Меркурис отметил, что глава киевского режима Зеленский не умеет воспринимать отказы на свои просьбы и лишь продолжает настаивать на оказании финансовой и военной поддержки уже незаинтересованных в конфликте государств. Это коснулось и нового "плана победы", который Зеленский недавно представил своим союзникам.
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владимир зеленский, план, запад
Политика, Владимир Зеленский, план, ЗАПАД
"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе
Меркурис: Западные страны устали выполнять бесконечные требования Зеленского
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ.
Западные союзники Украины истощены регулярными просьбами Зеленского о помощи, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге
на YouTube.
"Зеленский увидит, что западные правительства <...> возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их "нет" в качестве ответа", — подчеркнул он.
Меркурис отметил, что глава киевского режима Зеленский не умеет воспринимать отказы на свои просьбы и лишь продолжает настаивать на оказании финансовой и военной поддержки уже незаинтересованных в конфликте государств. Это коснулось и нового "плана победы", который Зеленский недавно представил своим союзникам.
"В отчаянии": на Западе рассказали о провалах НАТО на Украине