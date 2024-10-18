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"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе

"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Должен принять". В Британии возмутились поведением Зеленского на Западе

Западные союзники Украины истощены регулярными просьбами Зеленского о помощи, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T07:48+0300

2024-10-18T07:48+0300

2024-10-18T07:54+0300

политика

владимир зеленский

план

запад

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Западные союзники Украины истощены регулярными просьбами Зеленского о помощи, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Зеленский увидит, что западные правительства <...> возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их "нет" в качестве ответа", — подчеркнул он.Меркурис отметил, что глава киевского режима Зеленский не умеет воспринимать отказы на свои просьбы и лишь продолжает настаивать на оказании финансовой и военной поддержки уже незаинтересованных в конфликте государств. Это коснулось и нового "плана победы", который Зеленский недавно представил своим союзникам.

https://1prime.ru/20241018/oruzhie-852242849.html

запад

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владимир зеленский, план, запад