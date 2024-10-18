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В ЦБ рассказали, когда начнут взаимодействовать платформы цифровых валют
В ЦБ рассказали, когда начнут взаимодействовать платформы цифровых валют - 18.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, когда начнут взаимодействовать платформы цифровых валют
Взаимодействие платформ цифровых валют произойдет в течение трех-пяти лет, пилотируя платформу цифрового рубля, ЦБ предусмотрел возможность открытия кошельков... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T18:50+0300
2024-10-18T18:50+0300
2024-10-18T18:50+0300
банк россии
цифровые платформы
цифровые валюты
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СИРИУС, 18 окт - ПРАЙМ. Взаимодействие платформ цифровых валют произойдет в течение трех-пяти лет, пилотируя платформу цифрового рубля, ЦБ предусмотрел возможность открытия кошельков нерезидентов, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу РБК на Finopolis 2024. "Должна сказать, что ведутся такие рабочие дискуссии уже много и плодотворно. Я не могу называть страны. Но, что очень для нас важно, что те страны, у которых тоже есть некая готовность, и они даже уже пилотируют какие-то операции, они как раз нас воспринимают как партнера, с которым уже можно обсуждать реальное взаимодействие техническое, не просто поговорить, а действительно, как это можно сделать. Я думаю, что на горизонте 3-5 лет, мой прогноз не меняется, мы увидим большое количество трансграничного взаимодействия именно платформы цифровой валюты одной страны и платформы цифровой валюты другой страны", - сказала она на вопрос, ведутся ли переговоры с зарубежными коллегами, игроками и платформами об использовании цифрового рубля. По ее словам, проект цифрового рубля был начат очень вовремя, поскольку если бы его начали раньше, то не было бы понимания, как его лучше сделать, так как нужно учесть интересы всех игроков, а если бы начали делать позже, то "точно бы опоздали". "Сейчас уже пилотируя реально функционал платформы цифрового рубля, во-первых, мы понимаем и предусматриваем сейчас, что на платформе могут открываться кошельки нерезидентов, если они хотят в будущем пользоваться цифровым рублем. Во-вторых, мы понимаем, каким образом можно делать интеграцию с аналогичными платформами других стран", - добавила она.
https://1prime.ru/20241018/rossiya-852261588.html
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цифровые платформы, цифровые валюты
Банк России, цифровые платформы, цифровые валюты
В ЦБ рассказали, когда начнут взаимодействовать платформы цифровых валют
ЦБ: взаимодействие платформ цифровых валют произойдет в течение 3-5 лет
СИРИУС, 18 окт - ПРАЙМ. Взаимодействие платформ цифровых валют произойдет в течение трех-пяти лет, пилотируя платформу цифрового рубля, ЦБ предусмотрел возможность открытия кошельков нерезидентов, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу РБК на Finopolis 2024.
"Должна сказать, что ведутся такие рабочие дискуссии уже много и плодотворно. Я не могу называть страны. Но, что очень для нас важно, что те страны, у которых тоже есть некая готовность, и они даже уже пилотируют какие-то операции, они как раз нас воспринимают как партнера, с которым уже можно обсуждать реальное взаимодействие техническое, не просто поговорить, а действительно, как это можно сделать. Я думаю, что на горизонте 3-5 лет, мой прогноз не меняется, мы увидим большое количество трансграничного взаимодействия именно платформы цифровой валюты одной страны и платформы цифровой валюты другой страны", - сказала она на вопрос, ведутся ли переговоры с зарубежными коллегами, игроками и платформами об использовании цифрового рубля.
По ее словам, проект цифрового рубля был начат очень вовремя, поскольку если бы его начали раньше, то не было бы понимания, как его лучше сделать, так как нужно учесть интересы всех игроков, а если бы начали делать позже, то "точно бы опоздали".
"Сейчас уже пилотируя реально функционал платформы цифрового рубля, во-первых, мы понимаем и предусматриваем сейчас, что на платформе могут открываться кошельки нерезидентов, если они хотят в будущем пользоваться цифровым рублем. Во-вторых, мы понимаем, каким образом можно делать интеграцию с аналогичными платформами других стран", - добавила она.
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