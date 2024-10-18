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МЭР ожидает рост числа иностранных туристов в России
МЭР ожидает рост числа иностранных туристов в России - 18.10.2024, ПРАЙМ
МЭР ожидает рост числа иностранных туристов в России
Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост иностранных туристов в Россию до 13 миллионов к 2030 году, сообщил журналистам министр экономического развития Максим... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:07+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост иностранных туристов в Россию до 13 миллионов к 2030 году, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Число иностранцев, которые к нам приехали в Россию, оно такое, очень убедительное. Мы по оценкам до 5 миллионов (в 2024 году - ред.) можем дотянуть иностранных туристов. Ясно, что это не предел. Наша цель – 13 миллионов к 2030 году", - сказал Решетников. Ранее на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону глава Минэкономразвития РФ заявил, что, по прогнозам, число туристических поездок по России в ближайшем зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона.
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россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
МЭР ожидает рост числа иностранных туристов в России
Решетников: МЭР ожидает рост иностранных туристов в России до 13 млн к 2030 году
ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост иностранных туристов в Россию до 13 миллионов к 2030 году, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Число иностранцев, которые к нам приехали в Россию, оно такое, очень убедительное. Мы по оценкам до 5 миллионов (в 2024 году - ред.) можем дотянуть иностранных туристов. Ясно, что это не предел. Наша цель – 13 миллионов к 2030 году", - сказал Решетников.
Ранее на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону глава Минэкономразвития РФ заявил, что, по прогнозам, число туристических поездок по России в ближайшем зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона.