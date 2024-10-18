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МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой - 18.10.2024, ПРАЙМ
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МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой
МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой - 18.10.2024, ПРАЙМ
МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой
Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:14+0300
2024-10-18T10:11+0300
экономика
россия
туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников."В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.Он подчеркнул, что в связи с этим важно скоординировать действия региональных властей, транспортной отрасли, отельеров, контрольных и надзорных органов. "Создать условия, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха, остановились на ночевку, посетили интересные места и праздничные мероприятия", - подчеркнул Решетников.Министр также отметил, что горнолыжный туризм остается одним из ключевых направлений отдыха зимой. По его данным, процедуру классификации уже прошли 540 трасс протяженностью свыше 500 километров, это треть от всех действующих в стране.Само количество классифицированных трасс с 2020 года выросло в пять раз, уточнил Решетников. В лидерах - Краснодарский край, Кемеровская область, Республика Алтай.
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россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
09:14 18.10.2024 (обновлено: 10:11 18.10.2024)
 
МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой

Решетников: в зимний сезон прогнозируем 33 миллиона турпоездок

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников.
"В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.
Он подчеркнул, что в связи с этим важно скоординировать действия региональных властей, транспортной отрасли, отельеров, контрольных и надзорных органов. "Создать условия, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха, остановились на ночевку, посетили интересные места и праздничные мероприятия", - подчеркнул Решетников.
Министр также отметил, что горнолыжный туризм остается одним из ключевых направлений отдыха зимой. По его данным, процедуру классификации уже прошли 540 трасс протяженностью свыше 500 километров, это треть от всех действующих в стране.
Само количество классифицированных трасс с 2020 года выросло в пять раз, уточнил Решетников. В лидерах - Краснодарский край, Кемеровская область, Республика Алтай.
 
ЭкономикаРОССИЯТуризм
 
 
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