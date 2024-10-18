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МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой

МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой - 18.10.2024, ПРАЙМ

МЭР спрогнозировало рост числа турпоездок по России зимой

Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:14+0300

2024-10-18T09:14+0300

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экономика

россия

туризм

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в зимнем сезоне, с ноября по март, увеличится на 4 миллиона по сравнению с тем же периодом годом ранее и составит 33 миллиона, считает министра экономического развития РФ Максим Решетников."В зимний сезон (ноябрь-март) прогнозируем 33 миллиона турпоездок: на 4 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказал министр на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.Он подчеркнул, что в связи с этим важно скоординировать действия региональных властей, транспортной отрасли, отельеров, контрольных и надзорных органов. "Создать условия, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха, остановились на ночевку, посетили интересные места и праздничные мероприятия", - подчеркнул Решетников.Министр также отметил, что горнолыжный туризм остается одним из ключевых направлений отдыха зимой. По его данным, процедуру классификации уже прошли 540 трасс протяженностью свыше 500 километров, это треть от всех действующих в стране.Само количество классифицированных трасс с 2020 года выросло в пять раз, уточнил Решетников. В лидерах - Краснодарский край, Кемеровская область, Республика Алтай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм