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Власти Крыма ожидают рост турпотока в республику в 2025 году - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Власти Крыма ожидают рост турпотока в республику в 2025 году
Власти Крыма ожидают рост турпотока в республику в 2025 году - 18.10.2024, ПРАЙМ
Власти Крыма ожидают рост турпотока в республику в 2025 году
Власти Крыма ожидают, что в 2025 году число посетивших республику туристов вырастет по отношению к 2024 году на 20%, заявил глава минкурортов Республики Крым... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T08:54+0300
2024-10-18T08:56+0300
крым
турпоток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - ПРАЙМ. Власти Крыма ожидают, что в 2025 году число посетивших республику туристов вырастет по отношению к 2024 году на 20%, заявил глава минкурортов Республики Крым Сергей Ганзий. "По той динамике, которую мы видим, плюс 20% к уровню этого года" , - подчеркнул Ганзий в беседе с журналистами в рамках пресс-тура "В Крым за здоровьем". Министр также подчеркнул, что такой прогноз возможен при стабильном информационном фоне. Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщал ранее Ганзий. Всего за девять месяцев в Крыму побывали более 5,2 миллиона туристов. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих.
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крым, турпоток
КРЫМ, турпоток
08:54 18.10.2024 (обновлено: 08:56 18.10.2024)
 
Власти Крыма ожидают рост турпотока в республику в 2025 году

Ганзий: власти Крыма ожидают, что турпоток в республику в 2025 году вырастет на 20%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - ПРАЙМ. Власти Крыма ожидают, что в 2025 году число посетивших республику туристов вырастет по отношению к 2024 году на 20%, заявил глава минкурортов Республики Крым Сергей Ганзий.
"По той динамике, которую мы видим, плюс 20% к уровню этого года" , - подчеркнул Ганзий в беседе с журналистами в рамках пресс-тура "В Крым за здоровьем". Министр также подчеркнул, что такой прогноз возможен при стабильном информационном фоне.
Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщал ранее Ганзий. Всего за девять месяцев в Крыму побывали более 5,2 миллиона туристов.
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих.
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КРЫМтурпоток
 
 
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