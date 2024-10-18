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"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам
"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам
Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, поэтому стоит вкладываться в золото, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в рамках... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T13:53+0300
2024-10-18T13:57+0300
экономика
россия
золото
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, поэтому стоит вкладываться в золото, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в рамках выступления на Московском финансовом форуме, его цитирует РБК."Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения. Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото", - отметил замминистра.По словам Моисеева, страны в ЕС могут последовать примеру США, где прием старых банкнот уже ограничен. Кроме того, те, кто намерен сохранить сбережения не намерены отдавать их банку, а предпочитают хранить их в "банках в огороде", заключил он.
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россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
13:53 18.10.2024 (обновлено: 13:57 18.10.2024)
 
"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам

Моисеев: наличная иностранная валюта не является безопасным способом сбережения

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, поэтому стоит вкладываться в золото, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в рамках выступления на Московском финансовом форуме, его цитирует РБК.
"Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения. Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото", - отметил замминистра.
По словам Моисеева, страны в ЕС могут последовать примеру США, где прием старых банкнот уже ограничен. Кроме того, те, кто намерен сохранить сбережения не намерены отдавать их банку, а предпочитают хранить их в "банках в огороде", заключил он.
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