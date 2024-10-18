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"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам

"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Кэш не вариант". Замглавы Минфина дал совет тем, кто не доверяет банкам

Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, поэтому стоит вкладываться в золото, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в рамках... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T13:53+0300

2024-10-18T13:53+0300

2024-10-18T13:57+0300

экономика

россия

золото

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Хранить сбережения в наличной иностранной валюте больше небезопасно, поэтому стоит вкладываться в золото, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в рамках выступления на Московском финансовом форуме, его цитирует РБК."Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения. Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото", - отметил замминистра.По словам Моисеева, страны в ЕС могут последовать примеру США, где прием старых банкнот уже ограничен. Кроме того, те, кто намерен сохранить сбережения не намерены отдавать их банку, а предпочитают хранить их в "банках в огороде", заключил он.

https://1prime.ru/20241018/zoloto-852251836.html

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