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Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Путин

В настоящее время создание единой валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:34+0300

2024-10-18T17:34+0300

2024-10-18T17:34+0300

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. В настоящее время создание единой валюты БРИКС не рассматривается, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Путин отметил, что вопрос создания единой валюты БРИКС не созрел и "нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша". "На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной", — сообщил российский лидер.Путин также сообщил, что страны БРИКС хотят нарастить использование национальных валют во взаиморасчетах и рассматривают инструменты их расширения."Мы, как я уже упомянул об этом и сказал, рассматриваем возможность сейчас использования электронных инструментов, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией", — добавил глава государства.БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.

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россия, владимир путин, брикс, расчеты в нацвалютах