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Минфин назвал сумму вложений РФ в гособлигации США в августе
Минфин назвал сумму вложений РФ в гособлигации США в августе - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму вложений РФ в гособлигации США в августе
Россия в августе сохранила объем вложений в гособлигации США на июльском уровне в 24 миллиона долларов, что остается самым низким показателем с начала 2020... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:26+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия в августе сохранила объем вложений в гособлигации США на июльском уровне в 24 миллиона долларов, что остается самым низким показателем с начала 2020 года, свидетельствуют данные американского минфина. Согласно этим данным, в июне текущего года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял 44 миллиона долларов, в мае - 45 миллионов, в апреле - 46 миллионов. Ровно год назад этот показатель был зафиксирован ведомством на уровне 31 миллиона долларов. Как следует из опубликованной минфином статистики за август, российский портфель состоит из 21 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (22 миллиона долларов в долгосрочных и 2 миллиона в краткосрочных в июле). Тем временем крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония, ее объем вложений составил 1,129 триллиона долларов. Второе место достается Китаю с его вложениями на сумму 774,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров в этом списке замыкает Великобритания с 743,9 миллиарда долларов.
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сша, россия, минфин, гособлигации сша
Экономика, США, РОССИЯ, Минфин, гособлигации США
Минфин назвал сумму вложений РФ в гособлигации США в августе
Минфин: вложения РФ в американские гособлигации в августе остались на уровне $24 млн
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Россия в августе сохранила объем вложений в гособлигации США на июльском уровне в 24 миллиона долларов, что остается самым низким показателем с начала 2020 года, свидетельствуют данные американского минфина.
Согласно этим данным, в июне текущего года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял 44 миллиона долларов, в мае - 45 миллионов, в апреле - 46 миллионов. Ровно год назад этот показатель был зафиксирован ведомством на уровне 31 миллиона долларов.
Как следует из опубликованной минфином статистики за август, российский портфель состоит из 21 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (22 миллиона долларов в долгосрочных и 2 миллиона в краткосрочных в июле).
Тем временем крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония, ее объем вложений составил 1,129 триллиона долларов. Второе место достается Китаю с его вложениями на сумму 774,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров в этом списке замыкает Великобритания с 743,9 миллиарда долларов.
Товарооборот Китая с Украиной значительно вырос за три квартала 2024 года