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Прибыль Volvo выросла до 3,8 миллиарда долларов с начала года - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Прибыль Volvo выросла до 3,8 миллиарда долларов с начала года
Прибыль Volvo выросла до 3,8 миллиарда долларов с начала года - 18.10.2024, ПРАЙМ
Прибыль Volvo выросла до 3,8 миллиарда долларов с начала года
Прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых трёх кварталов текущего года выросла на 5,1% в годовом выражении - до 39,759 миллиарда крон (около... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:01+0300
2024-10-18T10:01+0300
volvo
прибыль
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых трёх кварталов текущего года выросла на 5,1% в годовом выражении - до 39,759 миллиарда крон (около 3,8 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. Прибыль на акцию по итогам отчетного периода увеличилась до 19,5 кроны (1,87 доллара) с 18,58 кроны годом ранее. Чистые продажи компании снизились на 3,9% год к году, до 388,404 миллиарда крон (37,3 миллиарда долларов). По итогам третьего квартала прибыль Volvo уменьшилась на 28,5% в годовом выражении - до 10,073 миллиарда крон (967 миллионов долларов). Прибыль на акцию составила 4,93 шведской кроны (0,47 доллара) по сравнению с 6,93 кроны годом ранее. Чистые продажи компании сократились на 11,6% год к году, до 116,978 миллиарда крон (11,2 миллиарда долларов). Отмечается также, что в третьем квартале клиентам было поставлено 46 266 грузовиков, что на 16,3% меньше год к году, а чистый объем заказов снизился на 8,4%. Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. По состоянию на 30 сентября штат компании составляет почти 103 тысячи сотрудников.
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volvo, прибыль
Volvo, прибыль
10:01 18.10.2024
 
Прибыль Volvo выросла до 3,8 миллиарда долларов с начала года

Прибыль Volvo за январь-сентябрь выросла на 5%, до $3,8 млрд

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк#Работа автосалонов в Челябинске
#Работа автосалонов в Челябинске - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых трёх кварталов текущего года выросла на 5,1% в годовом выражении - до 39,759 миллиарда крон (около 3,8 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.
Прибыль на акцию по итогам отчетного периода увеличилась до 19,5 кроны (1,87 доллара) с 18,58 кроны годом ранее. Чистые продажи компании снизились на 3,9% год к году, до 388,404 миллиарда крон (37,3 миллиарда долларов).
По итогам третьего квартала прибыль Volvo уменьшилась на 28,5% в годовом выражении - до 10,073 миллиарда крон (967 миллионов долларов). Прибыль на акцию составила 4,93 шведской кроны (0,47 доллара) по сравнению с 6,93 кроны годом ранее. Чистые продажи компании сократились на 11,6% год к году, до 116,978 миллиарда крон (11,2 миллиарда долларов).
Отмечается также, что в третьем квартале клиентам было поставлено 46 266 грузовиков, что на 16,3% меньше год к году, а чистый объем заказов снизился на 8,4%.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Грозит проблемами: названы авто, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ
09:48
Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. По состоянию на 30 сентября штат компании составляет почти 103 тысячи сотрудников.
 
Volvoприбыль
 
 
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