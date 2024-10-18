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ВВП Китая показал рост с начала 2024 года - 18.10.2024, ПРАЙМ
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ВВП Китая показал рост с начала 2024 года
ВВП Китая показал рост с начала 2024 года - 18.10.2024, ПРАЙМ
ВВП Китая показал рост с начала 2024 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T05:14+0300
2024-10-18T05:31+0300
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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2024 года составил 94,974 триллиона юаней (13,337 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,8%", - говорится в докладе ведомства. Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
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ввп, китай
Экономика, ВВП, КИТАЙ
05:14 18.10.2024 (обновлено: 05:31 18.10.2024)
 
ВВП Китая показал рост с начала 2024 года

Статбюро: ВВП Китая за три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом выражении

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка с флагом Китая
Девушка с флагом Китая - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ПЕКИН, 18 окт - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2024 года составил 94,974 триллиона юаней (13,337 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,8%", - говорится в докладе ведомства.
Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки".
МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%.
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ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
 
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