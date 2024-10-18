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"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского
"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского
Во время презентации своего "плана победы глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал невозможность возвращения утраченных территорий, сообщает | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:27+0300
2024-10-18T10:27+0300
политика
украина
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Во время презентации своего "плана победы глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал невозможность возвращения утраченных территорий, сообщает польское издание Onet.Согласно изданию, хотя Зеленский заявил, что не будет торговать территорией Украины, он не упомянул этот момент в своем плане."Другими словами, если читать между строк, Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает, что ей не удастся вернуть все территории, и она де-факто смирилась с этим", — сказано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что дипломатическая игра Зеленского касается гарантий безопасности, а не возвращения к границам 1991 года."План победы" включает в себя приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание "всеобъемлющего пакета неядерного сдерживания" России. Российское Министерство иностранных дел отметило, что данный план представляет собой набор несвязанных лозунгов, которые оторваны от реальности.
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украина, польша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Владимир Зеленский
10:27 18.10.2024
 
"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского

Onet: Зеленский де-факто признал, что Украине не вернет свои территории

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Во время презентации своего "плана победы глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал невозможность возвращения утраченных территорий, сообщает польское издание Onet.
Согласно изданию, хотя Зеленский заявил, что не будет торговать территорией Украины, он не упомянул этот момент в своем плане.
"Другими словами, если читать между строк, Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает, что ей не удастся вернуть все территории, и она де-факто смирилась с этим", — сказано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что дипломатическая игра Зеленского касается гарантий безопасности, а не возвращения к границам 1991 года.
"План победы" включает в себя приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание "всеобъемлющего пакета неядерного сдерживания" России. Российское Министерство иностранных дел отметило, что данный план представляет собой набор несвязанных лозунгов, которые оторваны от реальности.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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