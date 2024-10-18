https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852266981.html
Зеленский рассказал о плане Б для Украины
Зеленский рассказал о плане Б для Украины - 18.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о плане Б для Украины
План Б для Украины заключается в том, чтобы ждать перемены политики США после проведения там выборов, заявил в интервью украинским СМИ в эфире новостного... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T21:05+0300
2024-10-18T21:05+0300
2024-10-18T21:36+0300
политика
владимир зеленский
украина
поддержка украины
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. План Б для Украины заключается в том, чтобы ждать перемены политики США после проведения там выборов, заявил в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона Владимир Зеленский.По его словам, "главный донор помощи" Украины — США и если их политика после выборов изменится, то "эти изменения и есть план Б". "Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны", — сказал Зеленский, но при этом не пояснил, на какие изменения он рассчитывает и какой вариант развития событий считает желательным. Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Выборы президента в США намечена на 5 ноября. Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев будет получать каждые две-три недели большие пакеты военной помощи на основании договоренности об этом с президентом США Джо Байденом.По его словам, он разговаривал с Байденом два дня назад и был получен пакет на полмиллиарда долларов, "договорились о том, что мы будем получать очень быстро раз в две-три недели пакет, который будет усиливать нашу армию"."Пакеты будут, я думаю, большие: от полумиллиарда до 750 миллионов (долларов — ред.)", — сказал Зеленский.Ранее Вашингтон объявил о новой военной помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы было обещано передать сотни единиц техники.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241018/partnerstvo-852253455.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, поддержка украины, сша
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, поддержка Украины, США
Зеленский рассказал о плане Б для Украины
Зеленский: план Б для Украины — ждать перемены политики США после выборов
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. План Б для Украины заключается в том, чтобы ждать перемены политики США после проведения там выборов, заявил в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона Владимир Зеленский.
По его словам, "главный донор помощи" Украины — США и если их политика после выборов изменится, то "эти изменения и есть план Б".
"Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны", — сказал Зеленский, но при этом не пояснил, на какие изменения он рассчитывает и какой вариант развития событий считает желательным.
Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Выборы президента в США намечена на 5 ноября.
Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев будет получать каждые две-три недели большие пакеты военной помощи на основании договоренности об этом с президентом США Джо Байденом.
По его словам, он разговаривал с Байденом два дня назад и был получен пакет на полмиллиарда долларов, "договорились о том, что мы будем получать очень быстро раз в две-три недели пакет, который будет усиливать нашу армию".
"Пакеты будут, я думаю, большие: от полумиллиарда до 750 миллионов (долларов — ред.)", — сказал Зеленский.
Ранее Вашингтон объявил о новой военной помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы было обещано передать сотни единиц техники.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Бредовый и неудобный": во Франции раскритиковали план Зеленского