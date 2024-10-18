https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852267753.html

Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

Зеленский снова выступил против переговоров с Россией - 18.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

Владимир Зеленский вновь выступил против переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. При этом он выразил готовность включить в "мирный план"... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T22:21+0300

2024-10-18T22:21+0300

2024-10-18T22:23+0300

политика

владимир зеленский

украина

поддержка украины

переговоры

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь выступил против переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. При этом он выразил готовность включить в "мирный план" предложения Китая, Бразилии и других государств. По его словам, у разных партнеров время от времени по разным причинам "возникают желания касательно прямых переговоров" с Россией. "Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас", — заявил он в интервью украинским СМИ. Вместе с тем он выразил готовность включить в план предложения Китая, Бразилии и стран Африки. Зеленский считает, что остановить конфликт могут Китай, Индия, США и Саудовская Аравия путем применения еще более строгих санкций и других методов в отношении России. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. По мнению Пескова, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.Зеленский также сообщил, что украинские чиновники уже представили так называемый "план победы" в США и получили первую обратную реакцию — в ближайшее время ожидается приезд команды Белого дома на Украину.По его словам, украинская делегация в США обсудила в частности два пункта — приглашение Украины в НАТО и усиление ВСУ."Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.Зеленский отметил, что не смотря на то, что вопрос приглашения Украины в НАТО часто обсуждаем, есть страны, которые не намерены закрывать двери в диалоге с Москвой. По его мнению, скепсис остался у немцев. Он подчеркнул, что очень позитивно проходят переговоры в контексте "плана победы" с Францией. Французская сторона оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.Зеленский сообщил, что до конца ноября бригада, которая проходит тренировку во Франции, будет на Украине.Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241018/bayden-852267599.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, поддержка украины, переговоры, россия, сша