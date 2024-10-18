Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский снова выступил против переговоров с Россией - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852267753.html
Зеленский снова выступил против переговоров с Россией
Зеленский снова выступил против переговоров с Россией - 18.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский снова выступил против переговоров с Россией
Владимир Зеленский вновь выступил против переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. При этом он выразил готовность включить в "мирный план"... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T22:21+0300
2024-10-18T22:23+0300
политика
владимир зеленский
украина
поддержка украины
переговоры
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь выступил против переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. При этом он выразил готовность включить в "мирный план" предложения Китая, Бразилии и других государств. По его словам, у разных партнеров время от времени по разным причинам "возникают желания касательно прямых переговоров" с Россией. "Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас", — заявил он в интервью украинским СМИ. Вместе с тем он выразил готовность включить в план предложения Китая, Бразилии и стран Африки. Зеленский считает, что остановить конфликт могут Китай, Индия, США и Саудовская Аравия путем применения еще более строгих санкций и других методов в отношении России. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. По мнению Пескова, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.Зеленский также сообщил, что украинские чиновники уже представили так называемый "план победы" в США и получили первую обратную реакцию — в ближайшее время ожидается приезд команды Белого дома на Украину.По его словам, украинская делегация в США обсудила в частности два пункта — приглашение Украины в НАТО и усиление ВСУ."Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.Зеленский отметил, что не смотря на то, что вопрос приглашения Украины в НАТО часто обсуждаем, есть страны, которые не намерены закрывать двери в диалоге с Москвой. По его мнению, скепсис остался у немцев. Он подчеркнул, что очень позитивно проходят переговоры в контексте "плана победы" с Францией. Французская сторона оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.Зеленский сообщил, что до конца ноября бригада, которая проходит тренировку во Франции, будет на Украине.Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241018/bayden-852267599.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, поддержка украины, переговоры, россия, сша
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, поддержка Украины, переговоры, РОССИЯ, США
22:21 18.10.2024 (обновлено: 22:23 18.10.2024)
 
Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

Зеленский высказался против переговоров с Россией о мирном урегулировании

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь выступил против переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. При этом он выразил готовность включить в "мирный план" предложения Китая, Бразилии и других государств.
По его словам, у разных партнеров время от времени по разным причинам "возникают желания касательно прямых переговоров" с Россией.
"Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас", — заявил он в интервью украинским СМИ.
Вместе с тем он выразил готовность включить в план предложения Китая, Бразилии и стран Африки. Зеленский считает, что остановить конфликт могут Китай, Индия, США и Саудовская Аравия путем применения еще более строгих санкций и других методов в отношении России.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. По мнению Пескова, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Зеленский также сообщил, что украинские чиновники уже представили так называемый "план победы" в США и получили первую обратную реакцию — в ближайшее время ожидается приезд команды Белого дома на Украину.
По его словам, украинская делегация в США обсудила в частности два пункта — приглашение Украины в НАТО и усиление ВСУ.
"Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.
Зеленский отметил, что не смотря на то, что вопрос приглашения Украины в НАТО часто обсуждаем, есть страны, которые не намерены закрывать двери в диалоге с Москвой. По его мнению, скепсис остался у немцев. Он подчеркнул, что очень позитивно проходят переговоры в контексте "плана победы" с Францией. Французская сторона оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.
Зеленский сообщил, что до конца ноября бригада, которая проходит тренировку во Франции, будет на Украине.
Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
В США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для ВСУ, заявил Байден
21:54
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАподдержка УкраиныпереговорыРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала