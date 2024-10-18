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Зеленский раскрыл подробности пакета сдерживания в "плане победы"

Зеленский раскрыл подробности пакета сдерживания в "плане победы" - 18.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский раскрыл подробности пакета сдерживания в "плане победы"

Так называемый "план победы" включает в себя конкретное число целей в России и конкретное количество ракет для их поражения. Об этом заявил в эфире... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T22:32+0300

2024-10-18T22:32+0300

2024-10-18T22:32+0300

политика

владимир зеленский

военная помощь украине

поддержка украины

ракетные удары

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Так называемый "план победы" включает в себя конкретное число целей в России и конкретное количество ракет для их поражения. Об этом заявил в эфире национального телемарафона Владимир Зеленский. При этом он не стал детализировать объекты и дальность нанесения ударов. По его словам, третий пункт о пакете сдерживания "рассчитан исключительно на то и просчитан, что есть цели, количество ракет и стоимость". "Я бы сказал, конкретное количество ракет, конкретная дальность и конкретная стоимость всего этого пакета", — сказал он. Зеленский отметил, что принятые в США решения по поддержке Киева вместе с двусторонними договорами о гарантиях безопасности с лидерами других государств, которых почти три десятка, предусматривают достаточное количество денег, чтобы обеспечить украинскую сторону пакетом, при условие если все они выполнят взятые на себя договоренности. Зеленский добавил, что "есть конкретная математика — есть конкретные деньги" и это "приведет не просто к ослаблению оборонки (РФ — ред.), а к паузе в возможности восстановления этого сектора боевых сил". "И тогда или вы можете договариваться или точно отбиваться... Я считал, что это превентивный пакет", — пояснил он. Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, военная помощь украине, поддержка украины, ракетные удары