https://1prime.ru/20241018/zhivoder-852242617.html

"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал

"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал - 18.10.2024, ПРАЙМ

"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал

Работники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) Штатов намерены добиться увольнения своего генерального директора из-за его прошлого. Так, стало известно,... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T07:01+0300

2024-10-18T07:01+0300

2024-10-18T07:01+0300

сша

нса

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) Штатов намерены добиться увольнения своего генерального директора из-за его прошлого. Так, стало известно, что в студенческие годы он был участником пыток и убийства кошки, передает издание Daily Mail.Даг Хэмлин возглавил НСА в мае этого года после скандального увольнения предыдущего гендира за неправомерное использование средств и своего положения. Несколько дней назад стало известно о жестоком отношении нового начальника ассоциации к животным."Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность", - подчеркнули работники НСА в письме, адресованном совету директоров. Они также добавили, что такой человек не вызывает доверия и не сможет руководить компанией.Сам же Хэмлин заявил, что "взял ответственность" за произошедшее, однако не принимал участие в расправе над животным. Кроме того, за последние годы он постарался создать образ примерного семьянина и порядочного гражданина.

https://1prime.ru/20241018/ubiystvo-852241827.html

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сша, нса, скандал