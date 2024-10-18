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"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал
Работники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) Штатов намерены добиться увольнения своего генерального директора из-за его прошлого. Так, стало известно,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T07:01+0300
2024-10-18T07:01+0300
сша
нса
скандал
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) Штатов намерены добиться увольнения своего генерального директора из-за его прошлого. Так, стало известно, что в студенческие годы он был участником пыток и убийства кошки, передает издание Daily Mail.Даг Хэмлин возглавил НСА в мае этого года после скандального увольнения предыдущего гендира за неправомерное использование средств и своего положения. Несколько дней назад стало известно о жестоком отношении нового начальника ассоциации к животным."Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность", - подчеркнули работники НСА в письме, адресованном совету директоров. Они также добавили, что такой человек не вызывает доверия и не сможет руководить компанией.Сам же Хэмлин заявил, что "взял ответственность" за произошедшее, однако не принимал участие в расправе над животным. Кроме того, за последние годы он постарался создать образ примерного семьянина и порядочного гражданина.
https://1prime.ru/20241018/ubiystvo-852241827.html
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сша, нса, скандал
США, НСА, скандал
07:01 18.10.2024
 
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США разразился скандал

DM: в Национальной стрелковой ассоциации США требуют уволить директора-живодера

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) Штатов намерены добиться увольнения своего генерального директора из-за его прошлого. Так, стало известно, что в студенческие годы он был участником пыток и убийства кошки, передает издание Daily Mail.
Даг Хэмлин возглавил НСА в мае этого года после скандального увольнения предыдущего гендира за неправомерное использование средств и своего положения. Несколько дней назад стало известно о жестоком отношении нового начальника ассоциации к животным.
"Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность", - подчеркнули работники НСА в письме, адресованном совету директоров. Они также добавили, что такой человек не вызывает доверия и не сможет руководить компанией.
Сам же Хэмлин заявил, что "взял ответственность" за произошедшее, однако не принимал участие в расправе над животным. Кроме того, за последние годы он постарался создать образ примерного семьянина и порядочного гражданина.
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СШАНСАскандал
 
 
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