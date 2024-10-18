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Минфин назвал ожидаемый доход в бюджет России от повышенного НДПИ на золото - 18.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241018/zoloto-852251836.html
Минфин назвал ожидаемый доход в бюджет России от повышенного НДПИ на золото
Минфин назвал ожидаемый доход в бюджет России от повышенного НДПИ на золото - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал ожидаемый доход в бюджет России от повышенного НДПИ на золото
Запланированные 15 миллиардов рублей от повышенного НДПИ на золото к концу 2024 года будут собраны, это фиксированная сумма, сообщил журналистам статс-секретарь | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:33+0300
2024-10-18T12:33+0300
экономика
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золото
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Запланированные 15 миллиардов рублей от повышенного НДПИ на золото к концу 2024 года будут собраны, это фиксированная сумма, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Будет собрано, там фиксированная сумма. Там она фиксирована на тонну, в принципе объем производства более-менее стабильный, поэтому там сумма будет собрана, как планируется", - сказал Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Повышающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото установлен в России с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. Сазанов говорил, что это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. По словам первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, эта сумма практически равна вывозной таможенной пошлине на золото, которую планировалось собрать в 2024 году. Таким образом, это позволит компенсировать потери федерального бюджета по экспортным пошлинам на золото.
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россия, золото, ндпи
Экономика, РОССИЯ, золото, НДПИ
12:33 18.10.2024
 
Минфин назвал ожидаемый доход в бюджет России от повышенного НДПИ на золото

Сазанов: бюджет РФ получит по плану 15 млрд руб от повышенного НДПИ на золото

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Запланированные 15 миллиардов рублей от повышенного НДПИ на золото к концу 2024 года будут собраны, это фиксированная сумма, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Будет собрано, там фиксированная сумма. Там она фиксирована на тонну, в принципе объем производства более-менее стабильный, поэтому там сумма будет собрана, как планируется", - сказал Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.
Повышающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото установлен в России с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.
Сазанов говорил, что это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. По словам первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, эта сумма практически равна вывозной таможенной пошлине на золото, которую планировалось собрать в 2024 году. Таким образом, это позволит компенсировать потери федерального бюджета по экспортным пошлинам на золото.
 
ЭкономикаРОССИЯзолотоНДПИ
 
 
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