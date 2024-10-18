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Запасы золота в резервах ЦБ сохранились на уровне сентября

Запасы золота в резервах ЦБ сохранились на уровне сентября - 18.10.2024, ПРАЙМ

Запасы золота в резервах ЦБ сохранились на уровне сентября

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2024 года не изменились и на 1 октября составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны) как и... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T18:14+0300

2024-10-18T18:14+0300

2024-10-18T18:14+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2024 года не изменились и на 1 октября составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны) как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России. При этом, стоимость золота в резервах за сентябрь увеличилась - на 5,8% - до 199,765 миллиарда долларов на 1 октября с 188,814 миллиарда долларов на 1 сентября. А доля золота в международных резервах выросла до нового рекорда в 31,52% с 30,77%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли до 2298,547 тонны. Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года они составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

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россия, золото, запасы золота