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Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 18.10.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Цена на золото в пятницу вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США и ослабления доллара, следует из данных торгов. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T19:07+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США и ослабления доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 18.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 24,45 доллара, или на 0,9%, до 2 731,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,47%, до 32,875 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 4,072% с 4,098% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 103,57 пункта. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США. Большинство опрошенных CME Group (92,4%) предполагают снижение учетной ставки до 4,5-4,75% по итогам ближайшего заседания регулятора, остальные ждут сохранения на уровне 4,75-5%.
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золото, биржевые цены на золото, доходность госбондов сша
Экономика, золото, биржевые цены на золото, доходность госбондов США
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото подорожало на 0,9% при снижении доходности госбондов США и курса доллара
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США и ослабления доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 24,45 доллара, или на 0,9%, до 2 731,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,47%, до 32,875 доллара за унцию.
В это же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 4,072% с 4,098% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 103,57 пункта. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США. Большинство опрошенных CME Group (92,4%) предполагают снижение учетной ставки до 4,5-4,75% по итогам ближайшего заседания регулятора, остальные ждут сохранения на уровне 4,75-5%.
Российский рынок акций снизился за неделю на 0,1 процента