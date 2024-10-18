https://1prime.ru/20241018/zoloto-852265210.html

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 18.10.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Цена на золото в пятницу вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США и ослабления доллара, следует из данных торгов. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T19:07+0300

2024-10-18T19:07+0300

2024-10-18T19:07+0300

экономика

золото

биржевые цены на золото

доходность госбондов сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет на фоне снижения доходности гособлигаций США и ослабления доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 18.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 24,45 доллара, или на 0,9%, до 2 731,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,47%, до 32,875 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 4,072% с 4,098% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 103,57 пункта. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США. Большинство опрошенных CME Group (92,4%) предполагают снижение учетной ставки до 4,5-4,75% по итогам ближайшего заседания регулятора, остальные ждут сохранения на уровне 4,75-5%.

https://1prime.ru/20241018/rynok-852265098.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, биржевые цены на золото, доходность госбондов сша